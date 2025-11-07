Ayuntamiento de Sevilla y RTVE cierran un acuerdo para reforzar el compromiso con el cine europeo

El Ayuntamiento de Sevilla cierra una alianza institucional con Radio Televisión Española (RTVE) para ampliar la proyección y respaldo del cine europeo y andaluz, en el marco del Festival de Cine Europeo. - AYUNTAMIENTO SEVILLA

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha cerrado este viernes una alianza institucional con Radio Televisión Española (RTVE) para ampliar la proyección y respaldo del cine europeo y andaluz, en el marco del Festival de Cine Europeo.

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, la colaboración se iniciará en esta 22ª edición con una cobertura reforzada del Festival a través de los canales, emisoras y plataformas digitales de RTVE, contribuyendo así a su difusión nacional e internacional y consolidando su papel como referente de las distintas cinematografías del continente.

Asimismo, se comprometen a promover conjuntamente acciones vinculadas al Observatorio de Igualdad de RTVE que fomenten la reflexión y el análisis sobre la igualdad en el ámbito audiovisual y la aplicación de medidas incluidas en el II Plan de Igualdad de la Corporación (2022-2026).

Por su parte, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que la alianza consolida el papel del Festival como "como plataforma de referencia para la creación y la reflexión cultural desde Sevilla".

En esta línea, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, ha señalado que la jornada organizada por el Observatorio de Igualdad el próximo miércoles refuerza su papel como "un instrumento que lidera las políticas de igualdad y de género en el audiovisual español y es todo un referente".

El próximo miércoles 12, el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) acogerá dos actividades enmarcadas en el área profesional Frame Sevilla: la proyección del documental 'No estás loca. La verdad sobre la violencia vicaria', dirigido por María Bestar (09:30 horas) y la mesa redonda 'Ver lo invisible: cine frente a la violencia vicaria'. La sesión está organizada en colaboración con la Asociación Andaluza de Mujeres del Audiovisual (Aamma).

UNA PROGRAMACIÓN CON PELÍCULAS PARTICIPADAS POR RTVE

'Els mals noms', ópera prima de Marc Ortiz, competirá en la sección Rampa. Este thriller biográfico sobre Florencio Pla, persona intersexual conocida como La Pastora, combina realismo y lirismo en una historia de identidad y resistencia. En el marco de Special Screenings, RTVE presenta 'Rondallas', de Daniel Sánchez Arévalo, comedia dramática sobre la capacidad de un pueblo para sobreponerse a la pérdida.

También estará presente 'Los tigres', dirigida por Alberto Rodríguez y escrita junto a Rafael Cobos, un poderoso drama familiar con tintes de thriller protagonizado por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie; 'Pendaripen, la historia silenciada del pueblo gitano', documental de Alfonso Sánchez con guion de Eva Montoya, que relata la historia de uno de los pueblos más perseguidos de Europa; y 'Velintonia 3', de Javier Vila y coguionizada con Leticia Salvago, un viaje emocional a la casa de Vicente Aleixandre y al legado poético de toda una generación.

La Sección Panorama Andaluz reunirá además títulos que ponen el acento en el talento del sur: 'Antonio, el bailarín de España', de Paco Ortiz, retrato de una leyenda de la danza; 'El cielo de los animales', de Santi Amodeo, adaptación de relatos de David James Poissant rodada en 16 mm; 'Golpes', debut en la dirección de largometraje de Rafael Cobos que lanza una mirada contemporánea al cine quinqui.

Y por último, 'Tras el verano', de Yolanda Centeno, un drama íntimo sobre las nuevas formas de familia. Con esta presencia en la programación del certamen hispalense, el ente público consolida su papel como motor del audiovisual español, respaldando tanto a cineastas consagrados como a nuevas voces del panorama nacional.