El Ayuntamiento de Sevilla sigue con la renovación de la flota de bomberos con un nuevo camión especializado en rescates

El Ayuntamiento de Sevilla continúa con la renovación de la flota de bomberos con un nuevo camión especializado en rescates en estructuras colapsadas, apeos, apuntalamientos y desescombros. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) contará con un nuevo vehículo de emergencias especializado en rescates en estructuras colapsadas, apeos, apuntalamientos y desescombros, según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota. Esta actuación --fruto de la transformación de un camión autobrazo que ya tenía el servicio-- cuenta con una inversión total de 314.600 euros.

Con motivo de su incorporación a la dotación, el personal del cuerpo de bomberos ha recibido una formación específica para conocer el funcionamiento y la utilidad de este nuevo recurso sobre el terreno. El diseño del camión se ha concebido específicamente para que los profesionales puedan acceder a todo el material de manera "rápida, cómoda y segura durante situaciones críticas".

Así, la necesidad de acometer esta renovación se ha visto acelerada tras las últimas intervenciones realizadas por el Speis tanto dentro de la ciudad como en dispositivos de apoyo exterior, destacando el despliegue en la Comunidad Valenciana con motivo de la dana. Estas experiencias han puesto de manifiesto la importancia de contar con herramientas modernas y versátiles.

Para dar respuesta a escenarios que exigen la elevación de cargas pesadas, la sustentación de edificios inestables o labores de corte y demolición, el nuevo camión incorpora mejoras técnicas clave relacionadas con la autonomía energética (un potente generador eléctrico accionado directamente por la toma de fuerza del propio vehículo), la operatividad y tracción (sistemas de iluminación avanzada para trabajos nocturnos o sin visibilidad y un cabestrante de alta capacidad), material específico (dotación completa para realizar entibaciones rápidas y asegurar estructuras en riesgo de derrumbe).

En este sentido, el Delegado de Seguridad, Ignacio Flores, ha destacado que "con esta adquisición, el Speis da un paso adelante en la modernización de sus medios materiales, garantizando una mayor eficacia y seguridad tanto para los bomberos como para la ciudadanía".