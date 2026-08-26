El Ayuntamiento de Sevilla se suma a la concentración del 2 de septiembre convocada por la FEMP en apoyo a Ceuta

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado su participación en la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el próximo día 2 de septiembre, Día de Ceuta, en apoyo a la Ciudad Autónoma.

En un mensaje a través de la red social X consultado por Europa Press, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciando que el Consistorio se sumará a las 20:00h a la concentración convocada como muestra de solidaridad y apoyo a Ceuta.

Del mismo modo, el alcalde de Sevilla ha manifestado que se elevará una propuesta al próximo pleno, que se celebrará en el mes de septiembre, para defender la españolidad de Ceuta a través de una moción.