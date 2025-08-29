El Ayuntamiento de Sevilla tiene en ejecución 5,5 millones para la puesta a punto de los colegios de cara al nuevo curso

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

De cara al inicio del curso escolar 2025/2026, previsto para septiembre, el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que está ejecutando obras en varios colegios de la capital, con una inversión total de 5,5 millones de euros. Además, se están redactando proyectos por valor de 1,7 millones de euros, y hay actuaciones en fase de tramitación por un importe adicional de 2,5 millones.

El alcalde de la capital hispalense ha destacado, en declaraciones a Europa Press, que el Ayuntamiento "continúa trabajando en un ambicioso plan para sacar del abandono a los centros educativos públicos, tras años de dejadez y desidia por parte del PSOE". No obstante, ha reconocido que "aún queda mucho trabajo por hacer en los colegios, pero no vamos a descansar hasta que estén a la altura de la comunidad".

Por su parte, la delegada de Educación, Juventud y Edificios Municipales y Distrito Sur, Blanca Gastalver, ha asegurado que durante el mandato del actual Gobierno municipal "se van a realizar actuaciones en prácticamente los 103 centros escolares de Sevilla, priorizando las obras de primera necesidad".

En concreto, las obras en fase de redacción se llevarán a cabo en los colegios Borbolla, José María del Campo, Lora Tamayo, Julio Coloma, Teodosio y Huerta de Santa María, entre otros. Por su parte, las actuaciones que se encuentran en fase de tramitación se están ejecutando en los centros educativos Valdés Leal, Virgen de la Esperanza, Hermanos Machado, Aníbal González y Pablo VI, entre otros.

En cuanto a las obras actualmente en ejecución, el Ayuntamiento ha informado de que ya han comenzado las intervenciones en los baños de los colegios Zurbarán, San Pablo y Buenavista, así como la sustitución del pavimento en el colegio Manuel Canela. En esta misma línea, en el colegio Mariana de Pineda se han llevado a cabo obras de mejora en los aseos, las cuales continuarán durante el inicio del curso escolar. Por su parte, en el colegio Paz y Amistad se ha ejecutado un cerramiento con una inversión de 371.500 euros.

Además, se están llevando a cabo varias actuaciones en el colegio Joaquín Turina por un valor de 175.000 euros, que incluyen trabajos en el patio y la reparación del zócalo, entre otras mejoras. Por otro lado, en el colegio Arias Montano se está ejecutando la instalación de un nuevo sistema eléctrico en el edificio B.

Sobre esta última actuación, el Consistorio ha recordado que, antes de la llegada del actual Gobierno municipal, encabezado por José Luis Sanz, se realizaron unas obras en este centro que dejaron "solo un enchufe por aula". Esta nueva intervención tiene como objetivo corregir esa "deficiencia".

También en el ámbito eléctrico, se están acometiendo trabajos de mejora en la instalación eléctrica y luminarias del colegio Toribio Velasco, con una inversión de 114.000 euros, una actuación que "está a punto de finalizar". Asimismo, se está renovando el sistema eléctrico del edificio A del colegio Arias Montano, con un presupuesto de 75.600 euros.

170.000 EUROS PARA CÁMARAS DE SEGURIDAD

Por otro lado, el Ayuntamiento ha destinado 170.000 euros a la instalación de cámaras de seguridad en los colegios Juan XXIII, Valeriano Bécquer, Palmete, Maestro José Fuentes, Nuestra Señora de la Paz y Teodosio. En concreto, se han instalado entre seis y nueve cámaras por centro.

Entre otras actuaciones que se están realizando, se encuentran el cerramiento del colegio Pablo Picasso, con una inversión de 115.000 euros, que "estará finalizado para el inicio del nuevo curso escolar". También se está ejecutando la pavimentación del colegio Buenavista, con un presupuesto de 125.000 euros, así como trabajos de mejora en los sistemas de calderas en seis centros educativos --Alfonso Grosso, Prácticas, Fernán Caballero, Pablo VI, San Jacinto y José María del Campo-- por un importe cercano a los 150.000 euros.

Las paredes de los colegios son otra cuestión importante a poner a punto de cara al inicio del curso, por ello, desde el Consistorio se ha destinado 700.000 euros a actuaciones de pinturas en un total de 14 colegios repartidos por los diversos distritos de la capital hispalense que, según han indicado desde la Administración local, "llevaban muchos años sin pintar".

De igual modo, se ha destinado un millón de euros al acondicionamiento de las pistas deportivas en todos los distritos. Esta iniciativa de mejora se puso en marcha el año pasado.

"LA OBRA MÁS IMPORTANTE DEL MANDATO"

La que se considera la obra "más importante" del actual mandato del Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Sevilla ha comenzado este mes de agosto. Se trata de la construcción de una pista deportiva en el colegio Jacaranda, ubicado en Sevilla Este, con una inversión de 540.000 euros. Con esta actuación, el colegio contará con un campo de fútbol de césped artificial y dos pistas de baloncesto. Sin embargo, "las obras continuarán una vez comenzado el curso escolar".

El Ayuntamiento ha recordado que en 2017 la antigua pista sufrió "importantes grietas" que obligaron a su cierre. Al inicio del presente mandato, una de las primeras visitas del equipo de Gobierno fue a este centro educativo, donde se inició un estudio para la rehabilitación del espacio deportivo.

Con respecto a las obras, el Consistorio ha indicado que muchas de ellas continuarán una vez iniciado el curso escolar, aunque "todas están ya coordinadas con los centros educativos". En este sentido, ha subrayado que "es inviable iniciar y finalizar trabajos de esta envergadura únicamente durante el mes de agosto".

UN TOTAL DE 2,5 MILLONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS

Además de estas inversiones destinadas a la puesta a punto de los colegios, la Administración Local cuenta con un contrato de mantenimiento específico para los centros educativos, dotado con 2,5 millones de euros para la realización de pequeñas reparaciones. No obstante, el Consistorio ha destacado que "el contrato del anterior gobierno era de 300.000 euros, mientras que el actual ha incrementado la partida hasta alcanzar los 2,5 millones".

Entre las actuaciones ya finalizadas de cara al nuevo curso escolar se encuentran el cerramiento del colegio Nuestra Señora de la Paz, con una inversión de 300.000 euros, y la reforma del patio exterior, junto con la renovación integral de los cuartos de baño en el colegio Calvo Sotelo, con un presupuesto de 408.720 euros.

Asimismo, en el colegio Adriano se han llevado a cabo reformas en los aseos infantiles, las aulas y la zona de juegos exteriores, con una inversión de 241.600 euros. También se ha mejorado el exterior del colegio Juan Ramón Jiménez de Triana, mediante una actuación valorada en 48.000 euros, que ha incluido la instalación de césped artificial en la zona infantil y la creación de nuevos espacios de sombra.

Por último, desde el Área de Movilidad del Consistorio se han ejecutado mejoras en la seguridad vial y en los entornos exteriores de 49 colegios distribuidos por los distintos distritos de la ciudad, con una inversión de 100.000 euros.