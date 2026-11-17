Traslado de la colección municipal del Museo Arqueológico que el ICAS conservaba en el antiguo Garaje Laverán de la calle Goles, a fin de que la Fundación Benéfico Asistencial Casco Antiguo pueda establecer su sede en este edificio. - AMADO MIGUEL

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ultima el traslado de la colección municipal del Museo Arqueológico que el ICAS conservaba en el antiguo Garaje Laverán de la calle Goles, a fin de que la Fundación Benéfico Asistencial Casco Antiguo pueda establecer su sede en este edificio antes de que termine la semana.

Según han confirmado fuentes municipales consultadas por Europa Press, el traslado de las obras mueseográficas está siendo llevado a cabo por la empresa especializada Amado Miguel, que está trasladando las obras arqueológicas a una nave en la Esclusa, junto al Puerto de Sevilla, mientras que la parte cerámica de la colección se dirigirá al Museo de la Cerámica en Triana, donde será analizada por la Asociación Amigos de la Cerámica Niculoso Pisano.

Una vez finalice el traslado de estas piezas, el edificio pasará a funcionar como sede del Economato Casco Antiguo, tal y como aprobó la Junta de Gobierno Local el pasado 12 de junio.

Según explicó el portavoz municipal, Juan Bueno en una rueda de prensa, la concesión tendrá una duración de 50 años y será gratuita al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro y de un proyecto "de interés general". En todo caso, ha confirmado que la Fundación deberá asumir los gastos de conservación, mantenimiento, suministros, licencias y las actuaciones necesarias para adecuar el inmueble al uso previsto.

De esta manera, este local municipal de 561,35 metros cuadrados se destinará a una actividad social, después de que la fundación hubiese solicitado este espacio porque "por motivos ajenos a la entidad", se ha visto obligado a trasladar el economato que ha realizado en los últimos 25 años en el Casco Antiguo.

En contexto, esta obra benéfica atiende mensualmente a 600 familias y 21 instituciones religiosas mediante el trabajo de 120 voluntarios "que dedican 6.000 horas al año" a esta labor, que cuenta con un presupuesto anual de 600.000 euros.

El antiguo garaje, ha servido en los últimos años como depósito de bienes culturales de la colección municipal de Sevilla, sirviendo para la conservación, estudio, catalogación y difusión de los bienes de la colección municipal y que cuenta con el Centro del Mudéjar y el Antiquarium como primeras sedes declaradas de la colección museográfica.

Dentro del proyecto 'Patrimonium Hispalense', contaba con piezas procedentes de la torre de Don Fadrique, los restos cerámicos encontrados en el convento de Santa Clara y las piezas cerámicas, dibujos preparatorios y documentación de la Fábrica de Cerámica Santa Ana de Triana.

Asimismo, entre las piezas procedentes de la torre de Don Fadrique se encuentra la primitiva fachada del museo arqueológico municipal, una importante colección de lápidas con inscripción epigráfica, capiteles, escudos municipales del siglo XVIII y restos de los fustes y decoración de la casa consistorial, que han sido convenientemente limpiados y colocados como ejemplo del esplendor del edificio renacentista del siglo XVI.