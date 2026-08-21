Aznalcóllar (Sevilla) ve indispensable la declaración de zona catastrófica por el incendio de Niebla y reclama celeridad

Imágen de archivo del incendio de Niebla en el término municipal de Aznalcollar. - Francisco J. Olmo - Europa Press

AZNALCÓLLAR (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El Alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, ha calificado de "indispensable" la declaración de zona catastrófica de las zonas afectadas por el incendio de Niebla (Sevilla), que ha alcanzado las 33.000 hectáreas y ha reclamado celeridad a la hora de resolver las ayudas.

En declaraciones a Europa Press como reacción al anuncio de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que pedirán al Gobierno central la declaración de "desastre natural", el primer edil ha señalado que el suceso ha supuesto "un golpe durísimo" para el sector agrícola y ganadero de la comarca, así como a las familias que han visto dañados sus hogares, además de que ha señalado la incapacidad de los ayuntamientos ante "una de las mayores catástrofes ambientales y socioeconómicas" de la historia reciente.

En este sentido, Fernández ha defendido que ante una crisis de esta magnitud, los ayuntamientos se han encontrado "completamente vaciados de recursos materiales y económicos propios". "Ningún municipio, por buena que sea su gestión, puede hacer frente en solitario a la reconstrucción de un territorio tan inmenso", ha añadido.

Asimismo, ha afirmado que la de la Junta ha sido una demanda "ineludible" que los municipios afectados "venían reclamando" para dotar de cobertura jurídica y económica excepcional a este "territorio herido", aunque ha indicado que "tan importante como declarar la emergencia es el cómo la gestionemos a partir de ahora".

En esta línea, el alcalde ha sostenido que la solución debe venir de la colaboración entre administraciones. "No hay espacio para la división ni para la lentitud burocrática cuando hay familias y sectores productivos que lo han perdido prácticamente todo y necesitan respuestas urgentes", ha afirmado, a la vez que ha planteado la necesidad de que las ayudas lleguen de manera "ágil, directa y transparente a los damnificados".

Igualmente, ha lamentado el estado en el que han encontrado el campo de la localidad una vez controladas las llamas, unas imágenes que ha apuntado "permanecerán durante mucho tiempo en la retina y en la memoria" de los vecinos.

En contexto, el Comité de Catástrofes, Desastres Naturales y Fenómenos Meteorológicos Adversos de la Consejería de Agricultura de la Junta acordó este jueves llevar al próximo Consejo de Gobierno se pida al Gobierno de España la declaración de zona gravemente afectada por una Emergencia de Protección Civil para que se activen las ayudas necesarias.

Además, los municipios afectados por el incendio han puesto en marcha un censo oficial dirigido a empresas, autónomos o particulares, así como a las actividades de agricultores, ganaderos o apicultores que se hayan visto afectados para coordinar junto a la Oficina Comarcal Agraria (OCA) y el resto de instituciones posibles ayudas.