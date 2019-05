Balance del mandato en el pleno con críticas a Espadas por sus "incumplimientos" y el PSOE defiende su gestión

Publicado 30/04/2019 16:15:36 CET

SEVILLA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este martes en sesión ordinaria, ha debatido una moción de IU en torno al "balance" del mandato que ahora acaba, con críticas de los grupos de izquierda sobre los "incumplimientos" del Gobierno local del socialista Juan Espadas y su supuesto continuismo respecto a las políticas del PP, toda vez que los socialistas han negado la visión "negra" de la ciudad que dibujan las izquierdas y el PP ha acusado a las mismas de ser cómplices necesarios" del PSOE.

La moción, defendida por el portavoz municipal de IU, Daniel González Rojas, implicaba una suerte de "balance" a su juicio del mandato, que la federación de izquierdas afrontaba con la máxima de reclamar "pan, trabajo y techo", recordado que el mandato acaba todavía con "cifras insostenibles de empleo", aún "colas de la vergüenza en los centros de servicios sociales", varios de los barrios de la ciudad todavía entre los más pobres de España y los jóvenes "obligados a emigrar".

Todo ello, cuando a su juicio el Gobierno local socialista, pese a sus "promesas", ha seguido "la misma tónica" que el anterior ejecutivo local del popular Juan Ignacio Zoido en aspectos como urbanismo, vivienda o participación, lo que ha llevado a Rojas a desgranar algunos de los "incumplimientos" del alcalde, Juan Espadas, en materia de movilidad, sostenibilidad o recursos humanos, por ejemplo.

Por eso, la moción reclama diez aspectos concretos, como "promover políticas activas de empleo que vayan más allá del mero asistencialismo"; "combatir las violencias machistas"; luchar contra el cambio climático en materia de movilidad urbana sostenible, protección del medio ambiente y la gestión adecuada de las zonas verdes; la gestión pública de las instalaciones deportivas; estabilizar y "dignificar" la plantilla de los servicios sociales; una oferta suficiente de viviendas en alquiler; reforzar la plantilla municipal; una "participación real y vinculante"; instalaciones escolares "dignas" y "un modelo cultural más allá de los eventos turísticos, descentralizándolo en los barrios".

SIN "REALIDADES"

La portavoz de Participa Sevilla, Susana Serrano, ha acusado al Gobierno local del PSOE de "no cumplir nada" de lo comprometido con su fuerza política o con el propio pleno, al no haber "revitalizado" la empresa municipal de vivienda, Emvisesa, ni el parque público de vivienda; no haber iniciado las exhumaciones de la fosa común de Pico Reja; no materializar "realidades" en materia de patrimonio histórico; continuar con "las privatizaciones" de servicios públicos o no promover suficientes actuaciones contra las "violencias machistas", el cambio climático o a favor de las personas sin hogar. Así, ha acusado al PSOE de "servir a las élites" y no a los ciudadanos.

El portavoz del Grupo socialista, Antonio Muñoz, ha reconocido de su lado que Sevilla y sus barrios sufren "muchos problemas" y hay colectivos que lo están pasando "mal", pero ha negado la visión de una "Sevilla negra". "No es la Sevilla real", ha aseverado, defendiendo la labor del Gobierno local del PSOE por la "justicia social", y esgrimiendo que en estos cuatro años, el Ayuntamiento ha destinado "400 millones" a los barrios, ha "triplicado" las inversiones en los colegios, ha creado cinco nuevos parques, más carriles bici o ha invertido unos cien millones en patrimonio histórico.

LOS "CÓMPLICES" DE ESPADAS

Por el PP, el concejal Rafael Belmonte ha acusado a las fuerzas de izquierda, --que apoyaron la investidura de Juan Espadas en un contexto en el que el PP había sido la fuerza más votada y habría formado gobierno en caso contrario--, han sido "cómplices necesarios y cooperadores ineludibles" de los "incumplimientos" del Gobierno local del PSOE. Es más, ha avisado de que los grupos de izquierda "volverán" a apoyar a Espadas si surge la ocasión para ello, toda vez que los diez puntos de la moción de IU han sido finalmente aprobados.

No ha prosperado, de otro lado, una moción de IU en demanda de la universalidad del sufragio en España y la igualdad de derechos

políticos y sociales de todos los ciudadanos con independencia de su

nacionalidad o situación administrativa, pues aunque Participa la ha apoyado, el PSOE se ha abstenido y el PP y Cs han votado en contra, dados los "convenios bilaterales internacionales de reciprocidad" firmados entre los países respecto a quién está "amparado" o no para votar cuando no reside en su tierra natal.