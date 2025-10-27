Banco de Alimentos de Sevilla busca voluntarios para la Gran Recogida de 2025:"Su presencia multiplica las donaciones"

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos de Sevilla ha anunciado este lunes que busca aumentar el número de voluntarios que colaborarán en la campaña de recogida de alimentos que tendrá lugar los próximos días 7 y 8 de noviembre bajo el lema 'Lo damos todo' y que se desarrollará en más de 300 puntos de recogida en toda la provincia, con el objetivo de garantizar apoyo alimentario a más de 30.000 personas en situación de vulnerabilidad durante los próximos meses.

En este sentido, el presidente del Banco de Alimentos de Sevilla, Leopoldo Parias, ha expresado a Europa Press que la presencia de voluntarios en los supermercados durante las recogidas aumenta significativamente el número de donaciones que se realizan durante la jornada.

"Es realmente significativo. Tener a voluntarios durante las campañas multiplica el número de donaciones, mucho más que los carteles, por ejemplo", ha enmarcado el presidente durante una llamada a la colaboración ciudadana.

En este contexto, Parias ha expresado que "con tan solo cuatro horas de nuestro tiempo en un supermercado podemos conseguir que el Banco de Alimentos siga atendiendo a más de 30.000 personas en Sevilla. La cuestión es, ¿qué son 4 horas para nosotros sí sabemos que con ello vamos a conseguir que una familia pueda tener un plato de comida caliente en su mesa?".

Asimismo, aunque ha reconocido que en los últimos años se ha registrado una tendencia positiva en crecimiento del número de voluntarios que se apuntan a las diferentes recogidas, aún no han conseguido completar la plantilla de todos los supermercados de la provincia en los distintos tramos horarios.

Por su parte, el Banco ha resaltado en una nota que la Gran Recogida es, junto con la campaña de primavera, una de las piezas más importantes en la estrategia anual del Banco de Alimentos de Sevilla. Así, como suele ser habitual, la iniciativa combinará la recogida física de alimentos con donaciones económicas en línea de caja, dependiendo de la cadena de distribución seleccionada por el donante.

Esta doble vía de donación "permite mayor flexibilidad al donante y optimiza la capacidad para adquirir productos que resultan críticos en cada momento".

El objetivo es, según el presidente, de asegurar que el Banco de Alimentos cuente con reservas suficientes para responder a las necesidades emergentes de las familias durante unos meses y evitar que haya personas sin acceso a "una alimentación mínima adecuada".

Respecto al perfil de voluntarios que suele participar en las campañas, Parias ha especificado que suelen ser personas de diversas edades, aunque en general predominan los voluntarios de una edad algo más madura frente a los jóvenes, que encuentran más dificultades a la hora de apuntarse a las mismas a pesar de las campañas de concienciación impartidas por el Banco en colegios y universidades.