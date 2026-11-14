El barrio Triana acoge la apertura de 'El Juego de las Bestias', el primer espacio de terror inmersivo de Sevilla. - 'EL JUEGO DE LAS BESTIAS'

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El barrio sevillano de Triana ha celebrado la inauguración de 'El Juego de las Bestias', un nuevo espacio de ocio inmersivo de terror que ocupa un local de más de 500 metros cuadrados y que constituye la primera instalación de la capital hispalense dedicada en exclusiva a este formato.

Según ha informado la entidad promotora en un comunicado, a lo largo de un recorrido de una hora aproximada de duración, los asistentes --en grupos de dos a seis personas-- deben superar diez pruebas en diez escenarios distintos e interactuar con diez actores caracterizados, en una dinámica que combina retos físicos, mentales y de orientación y trabajo en equipo.

El centro abrirá al público de viernes a domingo y festivos en horario de 16,00 a 22,00 horas. Para conformar el reparto de actores que participa en la actividad, la organización realizó un proceso de selección previo al que se presentaron más de 350 aspirantes.

La primera temporada del espectáculo lleva por título 'Condenados' y basa su argumento en las leyendas del hampa sevillana y la Garduña, ambientando su trama ficticia en una sociedad secreta surgida en la Sevilla del siglo XVI al amparo del comercio del Puerto de Indias.