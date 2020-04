Beltrán Pérez defiende que devolver las tasas fue "propuesta" suya y pide a Espadas decidir ya sobre septiembre

SEVILLA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tras ordenar el Ayuntamiento hispalense el desmantelamiento "inmediato" de las instalaciones levantadas de cara a la Feria de Abril de 2020, suspendida a cuenta del estado de alarma implantado para frenar la pandemia de coronavirus Covid-19, y la devolución también "inmediata" de las tasas abonadas por los promotores de las casetas, el portavoz municipal del PP, Beltrán Pérez, ha manifestado que el Gobierno local socialista está aplicando expresamente la "propuesta" de los populares.

En un comunicado, Beltrán Pérez ha recordado que en el último pleno, durante el debate relativo a trasladar la jornada festiva local del 29 de abril con motivo de la Feria al 23 de septiembre, con idea de celebrar una feria de San Miguel si fuese posible, él mismo reclamó que el Ayuntamiento devolviese a los promotores de las casetas las tasas pagadas para la edición de este año, suspendida a cuenta de la pandemia.

Avisando de que "en septiembre no se va a celebrar esa feria" de San Miguel, Beltrán Pérez demandaba la devolución de las tasas, tras lo cual el alcalde, Juan Espadas, defendía que "nadie va a perder derechos si no se celebra finalmente una feria de San Miguel" y que si no hay celebración, "evidentemente el Ayuntamiento devolverá las tasas".

Al respecto, Beltrán Pérez ha celebrado "que haya reinado el sentido común tras la propuesta del PP", dado que en esa tesitura, "ese dinero debe obrar cuanto antes en el bolsillos de los sevillanos".

Y es que según insiste, el alcalde "sabe desde hace tiempo que no se puede celebrar la feria (de San Miguel) pero mantiene su posición por mero cálculo político ordenado desde Moncloa". "Si los empresarios de las atracciones han dado la temporada por acabada, se ha dado la orden de desmontar la portada y las casetas, y con las recomendaciones sanitarias que Espadas ya conoce, ¿a qué espera el alcalde para tomar la decisión", ha preguntado retóricamente.

En este sentido, Pérez ha pedido sensatez al alcalde y que "no engañe ni cree falsas expectativas a la población" y le ha solicitado que tome decisiones "con responsabilidad". "Demuestra muy baja altura política cuando se esconde entre los grupos municipales para decidir sobre la Feria y, sin embargo, no cuenta con la oposición en el diseño de la estrategia para afrontar esta crisis", ha concluido.