Benacazón (Sevilla) celebrará su Ruta de la Tapa los dos últimos fines de semana de octubre con "actividades variadas"

Presentación del cartel de la IX Ruta de la Tapa de Benacazón en la Casa de la Provincia - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Benacazón ha presentado este martes, 14 de octubre, en la Casa de la Provincia de la Diputación el cartel de la XI Ruta de la Tapa, organizada por la Concejalía de Turismo. Se celebrará bajo el lema 'El sabor que nos une', durante dos fines de semana: del 16 al 19 y del 23 al 26 de octubre. Al acto de presentación han asistido el alcalde de la localidad, Pedro Oropesa Vega, y la delegada de Turismo, María Rosario Fernández, junto a una representación de los hosteleros patrocinadores de la ruta.

Según ha indicado la Diputación en una nota de prensa, todas las tapas de los bares y restaurantes anunciados tendrán un precio de cuatro euros e incluirán además una bebida. Por su parte, las cafeterías y bares de copas dispondrán de precios diferentes detallados en el 'tapaporte'. A medida que se va completando ese 'tapaporte', los participantes entrarán en un sorteo de un pasaje de vuelo en 'Gloobo' y otros premios patrocinados por los establecimientos y el área de Turismo: cenas, mariscada, meriendas, gofrera y juegos Masterchef.

Los establecimientos que participan este año son 'Cervecería El Berenjena', 'Peña Bética Las Nieves', 'Peña Sevillista Manolo Leonardo' y 'Hotel Abades Benacazón', entre otros. De esta forma, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una "amplia programación" que ha preparado el Ayuntamiento como actuaciones, pasacalles, toros de fuego infantiles y fuegos artificiales.

En el acto de presentación, "se ha animado" a toda la comarca a visitar el pueblo durante esos días y "poder saborear la amplia variedad de platos" que identifican la cocina popular de Benacazón. Además, también habrá mercado artesanal que se instalará el domingo 19 de octubre en el casco antiguo del municipio en horario de 11,00 a 20,00 horas, donde participarán numerosos comercios de productos artesanos.