Bernal sobre la ampliación del Bellas Artes de Sevilla: Monsalves y la Fábrica de Tabacos son "dos buenas opciones"

SEVILLA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha reconocido este jueves que el Gobierno andaluz tiene "dos buenas opciones" encima de la mesa para abordar la ampliación del Museo de Bellas Artes de Sevilla: el Palacio de Monsalves y la Fábrica de Tabacos. Esta última ubicación, planteada en su programa electoral para el 28M por el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, y rechazada por el rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, al ser propiedad de la institución y "kilómetro cero" del proyecto museístico que impulsa, "me gusta" y la "estamos explorando".

Así lo ha reconocido Bernal en la Comisión parlamentaria de Turismo, Cultura y Deporte a preguntas de la diputada Esperanza Gómez, de Por Andalucía. El consejero comentaba en este sentido el pasado mes de diciembre en una comparecencia tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno que su departamento tendría que "buscar alternativas dentro del patrimonio que la propia Junta tiene en la ciudad" para acometer la ampliación del Bellas Artes si el Ministerio de Cultura no ofrecía una opción al respecto "en muy poco plazo de tiempo", a la vez que expresaba sus reservas acerca de que la obra de la pinacoteca pudiera trasladarse al edificio de la antigua Fábrica de Tabacos.

El consejero recordaba en esa misma comparecencia que el citado edificio "no es propiedad" de la Junta, y que ese proyecto no sería "una decisión que podamos tomar inmediatamente". Añadía que "parece ambicioso, y habría que sentar a todas las partes implicadas para tomar una decisión al respecto". "Entiendo que este tipo de proyectos con tanta envergadura tienen que partir de una iniciativa, pero ahora básicamente hay que someterlo a ese necesario consenso social, sobre todo, teniendo en cuenta cuál es el propietario del inmueble, que no es la Junta", ha concluido el consejero de Cultura.

Bernal ha sostenido que la Junta está a la espera de que "el Gobierno nos conteste" sobre espacios posibles, siendo el Palacio de Monsalves el que está planteado desde 2010. "Particularmente, a mí me gusta Monsalves, pero también me gusta otra opción que estamos explorando y que es la incorporación de la Fábrica de Tabacos para hacer un macro Museo de Bellas Artes al estilo de las grandes ciudades europeas". "Ambas opciones --Monsalves y Fábrica de Tabacos-- son buenas", ha remarcado, confirmando que la ampliación se hará "sí o sí".

Sobre esa ampliación se pronunció, de hecho, hace tan sólo unas semanas el ministro de Cultura, Miquel Iceta, en un encuentro con el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, en el Ayuntamiento. Tras la reunión de trabajo, Iceta, a petición de Muñoz, se comprometió a licitar "antes de final de año" las obras de reforma del Museo Arqueológico y a que la ampliación del Bellas Artes cuente este mismo 2023 con una asistencia técnica para hacerla efectiva en el Palacio de Monsalves, ubicación por la que se decantan tanto el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, como el ministro de Cultura Miquel Iceta.