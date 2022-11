La Junta urge un "compromiso real" al Gobierno con el Museo Arqueológico de Sevilla para tenerlo en "tres o cuatro años"

SEVILLA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha pedido este lunes un "compromiso real" al Gobierno de España con la rehabilitación del Museo Arqueológico, para el que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 se consigna una partida de un millón de euros.

Si ése fuera el ritmo de inversión, ha sostenido el consejero, la recuperación de este Museo tardaría en ejecutarse 20 años. "No me parece oportuno", ha remarcado, cifrando en "no más de tres o cuatro años" el plazo en el que la ciudad tendría que tener ya abierto el Arqueológico.

Así se ha manifestado el consejero en la presentación de la restauración de la obra 'Virgen con Niño', de Roque de Balduque, en el Museo de Bellas Artes. Un acto en el que ha confirmado en declaraciones a los periodistas que su departamento ha remitido una carta al Ministerio de Cultura, adelantada por ABC, en la que pide una reunión al ministro Miquel Iceta para poder abordar el proyecto del Arqueológico, así como la ampliación del Museo de Bellas Artes.

Bernal ha reclamado un "compromiso concreto" al Gobierno central en el "corto y medio plazo" con la rehabilitación del Arqueológico, presupuestada en 27 millones de euros --cantidad que incluye el plan de musealización--. La Junta de Andalucía, que no es propietaria del edificio, ha invertido ya en este proyecto 3,2 millones de euros.

Dinero que ha ido destinado al desmontaje, embalaje y traslado de las piezas de este Museo al Centro Logístico del Patrimonio Cultural de Andalucía, en La Rinconada (Sevilla). "Sevilla no se merece este trato", ha sostenido Bernal, que ha recordado que el Arqueológico es el segundo Museo de estas características en España, después del Arqueológico Nacional.