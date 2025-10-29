Bernardo Couto homenajea a Carlos Paredes en Sevilla y se abre a fusionar fado y música andaluza "respetando las raíces"

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista portugués Bernardo Couto ofrecerá este miércoles un concierto centrado en la obra y el universo musical de Carlos Paredes en el Consulado General de Portugal, dentro del Festival Internacional de Fado de Sevilla, que se celebrará hasta el viernes. El músico ha señalado además que estaría abierto a una posible colaboración entre el fado y algún género musical andaluz, "siempre que se respeten las raíces de ambas músicas".

En una entrevista concedida a Europa Press, Couto ha expresado su deseo de que el público "sienta que ha escuchado música que solo existe en Portugal y así conozca un poco mejor la cultura portuguesa". Asimismo, ha recordado que participa en este festival "casi desde el principio", algo que considera "una fuente de responsabilidad y orgullo".

En este sentido, ha destacado que el Festival de Fado "es una buena muestra de cómo se puede internacionalizar este género musical", al tiempo que pone de relieve que "existe un respeto por la tradición y un enfoque serio para transmitirla".

En relación con el público andaluz, Couto ha destacado que "suele ser respetuoso, silencioso y a la vez cálido, lo que para un artista vinculado al fado es absolutamente perfecto", y ha expresado su deseo de que el concierto de este miércoles sea "tan cálido como siempre".

UNA POSIBLE COLABORACIÓN ANDALUZA

Asimismo, el guitarrista ha señalado que estaría abierto a una posible colaboración entre el fado y algún género musical andaluz, aunque ha matizado que solo lo haría "siempre que exista un cuidado estético y musical que respete las raíces de ambas músicas".

Couto ha acompañado a grandes voces del fado como Camané, Ana Moura, António Zambujo o Carminho, de quienes afirma haber aprendido a "conectar con las palabras y con el mensaje poético, a menudo profundo, que subyace en las letras cantadas".

En cuanto a sus próximos proyectos, ha subrayado la reciente publicación de dos álbumes en los que participa: uno junto a Bernardo Moreira y Luís Figueiredo dentro del grupo Trío SUL, y otro con el bandoneonista argentino Martín Sued, con el disco 'Margens'.

"UN MÚSICO MUY DISTINTO"

Couto se ha sincerado al afirmar que se considera "un músico muy distinto", ya que, "más que innovar, siempre he buscado encontrar mi propio camino musical y tocar la guitarra portuguesa a mi manera". En este sentido, ha reconocido que entre los artistas que más han influido en su trayectoria se encuentran Diria Carlos Gonçalves, Pedro Caldeira Cabral, Ricardo Rocha y Carlos Paredes.

El guitarrista ha explicado que su principal fuente de inspiración es su propia vida, y que su proceso creativo varía según la pieza. "Normalmente me baso en las palabras y en lo que me transmiten", ha señalado, para añadir que en el caso de las composiciones instrumentales "suelo improvisar ideas y construir la canción a partir de ahí".

Asimismo, ha destacado que la guitarra se ha convertido "con el tiempo, en mi medio privilegiado para expresarme sin necesidad de recurrir a las palabras". "Es casi como un confesionario", ha confesado, subrayando que tocar este instrumento supone "una gran responsabilidad", al ser "un sello distintivo de la cultura portuguesa que muchos guitarristas antes que yo han sabido honrar".

"EL FADO Y LA GUITARRA ESTÁN UMBILICALMENTE UNIDOS"

"El fado y la guitarra siempre estarán umbilicalmente unidos", ha señalado Couto, quien ha subrayado que este instrumento desempeña un "papel absolutamente vital" dentro del género.

El músico ha destacado que el fado se ha consolidado como un estilo musical apreciado en todo el mundo, y que su reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ha contribuido a reforzar esa proyección internacional. En este sentido, ha reconocido que "el fado no podría describirlo" con palabras, por lo que recomienda escuchar algunos álbumes "imprescindibles" para comprenderlo, como 'Com que voz', de Amália Rodrigues, y Armandinho - Gravações Inglesas.