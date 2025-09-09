El Betis inicia la demolición de la grada de preferencia con la intención de causar "el menor impacto" en el barrio

Inicio de los trabajos de demolición de la grada de preferencia del Estadio Benito Villamarín. - FRANCISCO J.OLMO

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis ha iniciado este martes la fase de ejecución de la demolición de la grada de preferencia del estadio Benito Villamarín, tras más de un mes de trabajos preliminares, con la intención de generar "el menor impacto posible" en el barrio durante esta fase, que se prevé se prolongue hasta finales de octubre o noviembre.

El director general del club, Federico Martínez, ha reconocido que el impacto de la demolición es "importante" en el entorno urbano de las inmediaciones de las obras, aunque ha reiterado que el objetivo es generar "el menor impacto posible".

En este sentido, también ha subrayado que su intención es "participar lo menos posible en las quejas recibidas" y, para ello, ha señalado que las obras se están ejecutando "desde dentro" y "por niveles.

Además, según Martínez, los materiales resultantes serán clasificados y empaquetados en la propia parcela, con el objetivo de acortar los plazos y reducir molestias.

El Betis prevé seleccionar a la empresa constructora a finales de este trimestre, de forma que las obras de construcción puedan comenzar en los primeros meses de 2026.

La planificación inicial contempla disputar dos temporadas en el estadio sevillano de La Cartuja, aunque los plazos definitivos dependerán de la empresa adjudicataria.

A pesar de que el director del club ha reconocido un retraso en los trámites administrativos, ha indicado que confía en recuperar estas incidencias en las fases posteriores. Sin embargo, ha inisistido en que ello dependerá de la constructora y del plan de ejecución presentado por la misma.

ubrayó este lunes que el procedimiento elegido "busca el menor impacto posible en el entorno urbano", al tratarse de una obra dentro de la ciudad.

Aquí se inicia la fase de ejecución de la demolición de la grada de preferencia, aunque ya llevamos más de un mes con los trabajos preliminares.

La fase de demolición nos va a llevar hasta finales de octubre, quizás hasta finales de noviembre. Se está ejecutando de la manera que tenga el menor impacto sobre el entorno. Como sabéis estamos en un entorno urbano donde el impacto de la demolición es importante. Uno de los criterios para la contrata ha sido el procedimiento de demolición, que se está haciendo desde dentro, por niveles, con lo que vamos a tener el menor impacto posible en el entorno urbano.

La idea que tenemos actualmente es que se va a hacer la selección de material en la parcela, de aquí saldrá clasificado y empaquetado.

Tenemos intención de que duren lo menos posible. Nuestra intención es ni más ni menos participar la intención de participar lo menos posible en las quejas que hemos recibido. Pero bueno, quería transmitiros que la fase uno del proyecto, hasta ahora era diseño, ya estamos en la fase de ejecución que nos va a llevar hasta el primer trimestre, a final de este trimestre tendremos ya la empresa constructura seleccionada, de manera que nos permita en los primeros meses del 26 iniciar los trabajos de construcción.

La idea es que la construcción: los plazos que estamos manejando en la planificación inicial son de tener 2 temporadas en la cartuja, aunque va a depender de la empresa ejecutora, de la planificación que presente y los plazos que conlleve.

Pero no queremos trabajar con otro panorama que no sea ese.

Es verdad que tenemos un retraso, en todo el trámite en el proceso administrativo como sabéis el próximo juves 18 se va a aprobar el estudio de ordenación en el pleno del Ayuntamiento, pero consideramos que es posible recuperar esos retrasos, aunque depende de la constructura y de los plazos que presente.