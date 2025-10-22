La Biblioteca/CRAI de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla logra el Distintivo de Calidad Fecyt de Acceso Abierto

El Distintivo de Calidad de Repositorios de Acceso Abierto 2025 otorgado a la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Repositorio Institucional Olavide (RIO) de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha sido reconocido con el Distintivo de Calidad de Repositorios de Acceso Abierto 2025, otorgado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).

Según ha detallado la institución académica en una nota, también ha logrado la Mención de Buenas Prácticas en Gestión de Datos de Investigación, una acreditación que valora su "papel clave en la difusión del conocimiento" generado en la UPO.

Este reconocimiento ha llegado tras un proceso de evaluación externo efectuado por expertos designados por Fecyt, del equipo Recolecta, en el que se analizaron "aspectos esenciales" del funcionamiento del repositorio.

En concreto, entre los criterios valorados se encuentra la existencia de "políticas institucionales claras" sobre acceso abierto; la calidad de los metadatos que describen los documentos depositados, "acorde con los estándares exigidos"; el uso de identificadores que "garantizan la interoperabilidad con otras plataformas" y la presencia de herramientas estadísticas que "permiten conocer el alcance y el impacto" de las publicaciones realizadas en RIO.

Asimismo, también se ha valorado especialmente la integración del repositorio en recolectores y directorios nacionales e internacionales (visibilidad), así como su capacidad para gestionar datos de investigación de acuerdo con los principios FAIR, es decir, localizables, accesibles, interoperables y reutilizables, por sus siglas en inglés.

En el caso de RIO, la evaluación ha concluido con una "calificación excelente", lo que refleja un "cumplimiento riguroso" de todos los criterios, tanto obligatorios como recomendados.

Por ello, el informe final ha destacado la excelencia del RIO en todos los aspectos evaluados, y ha subrayado su "compromiso con la calidad, la transparencia y la gestión eficiente y abierta de la información científica".

Tal y como ha concretado la UPO, la obtención de este reconocimiento, que solo ha sido concedida a diez repositorios, lo consolida como una "infraestructura clave" en la colaboración científica y como plataforma de investigación "pública y responsable con la preservación del conocimiento".

SEMANA INTERNACIONAL DEL ACCESO ABIERTO

Los resultados de la evaluación se han hecho públicos días antes de la celebración de la Semana Internacional del Acceso Abierto 2025, que este año se desarrolla del 20 al 26 de octubre bajo el lema '¿Quién posee nuestro conocimiento?'.

Asimismo, la UPO se ha sumado a esta iniciativa global impulsada por la Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (Sparc) para promover que los resultados de investigación, como artículos, datos, 'software' y materiales docentes, se publiquen y se usen en abierto, e incentivar "la equidad en el acceso y el impacto social de la ciencia a través de políticas e infraestructuras que lo hagan posible".

Por ello, la Biblioteca/CRAI ha elaborado un glosario con términos esenciales que permiten familiarizarse con los "principios, políticas, infraestructuras y dinámicas" que conforman el ecosistema de la Ciencia Abierta.