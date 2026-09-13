La Bienal de Sevilla acerca a Israel Fernández al Real Alcázar este lunes con su su espectáculo 'De oro y marfil'

Archivo - El cantaor Israel Fernández durante una actuación en el Teatro Circo Price, en foto de archivo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Bienal de Flamenco de Sevilla acerca al cantaor Israel Fernández al Real Alcázar este lunes, 14 de septiembre, con su su espectáculo 'De oro y marfil', con entradas agotadas. Nominado a los Grammy Latinos y ganador del Premio Odeón al Mejor Álbum de Flamenco por 'Amor' (2020), grabado junto a Diego del Morao, y del Premio de la Academia de la Música de España por 'Pura Sangre' (2023), el artista despliega en esta propuesta su faceta más completa como músico y creador.

Con el piano como elemento central, acompañado por cuerdas, coros y sus habituales músicos flamencos, Fernández recorre composiciones propias y revisiones de piezas clásicas, en un viaje que transita de lo íntimo y melódico a la oscuridad y el desgarro, tal como destaca la organización.

El lunes será también el turno de Macarena López, que presentará 'Sobre todas las cosas' en el Teatro Alameda, una propuesta en la que la artista explora "qué ocurre cuando el cuerpo deja de ser el único sostén y pone en diálogo voz, movimiento, silencio y presencia". Con textos originales, música popular y un marcado carácter performativo, la pieza aborda cuestiones como la identidad, la espiritualidad y la memoria "desde la ironía y la ternura, para convertirse en un acto de afirmación y liberación".

El martes 15, el Central será escenario de una de las 'Noches únicas' de esta edición con 'Epílogo de un cante que se hizo baile. Suite de cantes', una propuesta ideada y dirigida por Isabel Bayón que reúne sobre el escenario a David Lagos, Miguel Ortega, Antonio Campos, Inma Rivero y José Luis Ortiz Nuevo, con las entradas agotadas.

Concebido como un diálogo entre la palabra, el cante y el movimiento, el espectáculo "explora la transformación del cante en cuerpo y baile a través de una sucesión de relatos, voces y atmósferas flamencas", con dirección musical de Jesús Torres y la colaboración especial al baile de la propia Bayón.

Asimismo, el martes 15, Rancapino Chico tomará el relevo con 'Pizarra', estreno absoluto que también ha agotado las entradas. El cantaor chiclanero, hijo de Rancapino y biznieto de 'La obispa', se adentra en los discos de pizarra que conservaron para la posteridad los cantes de figuras como Pastora, Tomás Pavón, Manuel Torre, el Cuacua, el Niño de Cabra o el Cojo de Málaga.

ACTIVIDADES PARALELAS: 'OTRAS PERLAS'

La programación de 'Otras perlas' continúa el lunes 14 y el martes 15 con dos de las masterclasses organizadas por la Universidad Loyola. Pedro Ricardo Miño será el encargado de impartir la sesión del día 14, mientras que José María García protagonizará la del día 15, en dos encuentros que abordarán la creación, la interpretación y la transmisión del flamenco desde perspectivas complementarias.

También el lunes 14, la pintura y el flamenco se encontrarán en 'Trazo', una propuesta de creación en directo en la que el artista Patricio Hidalgo realizará una obra pictórica ante el público, en sincronía con un fondo musical flamenco. La cita tendrá lugar a partir de las 21,30 horas en la terraza del Bar Corral de Esquivel, en la Alameda de Hércules, generando un espacio de encuentro entre música, pintura y público.

Por último, el cine sigue formando parte de 'Otras perlas' de la mano de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, que el martes celebrará una nueva sesión de su ciclo 'Flamencas'. La propuesta reúne documentales dedicados a mujeres que han contribuido a la construcción, preservación y proyección internacional del flamenco y reivindica, a través del lenguaje audiovisual, su legado artístico, cultural y humano.

La Bienal de Flamenco está organizada por el Ayuntamiento de Sevilla a través de la Delegación de Turismo y Cultura. Cuenta con la colaboración institucional de la Junta de Andalucía y del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura y con el patrocinio de Unicaja y GetYourGuide.