La Bienal de Sevilla contará con 15 espectáculos centrados en la guitarra flamenca

El guitarrista Antonio Rey abrirá el ciclo de recitales de guitarra flamenca de concierto en la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla, el próximo 11 de septiembre en el Espacio Turina - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla, que se celebrará del 9 de septiembre al 3 de octubre, vuelve a situar a la guitarra flamenca de concierto en el centro de su programación. Se llevarán a cabo quince espectáculos de guitarra, nueve de los cuales tendrán lugar en el Espacio Turina, "sede de referencia para el instrumento" y que convierten esta edición "en una cita sin parangón para los aficionados al toque". Las citas acogerán los espectáculos de figuras destacadas de la guitarra flamenca, como Antonio Rey, Rafael Riqueni, Juan Manuel Cañizares, Diego del Morao, Dani de Morón, María Marín, Alejandro Hurtado o José Fermín Fernández.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que "la guitarra no es un simple acompañamiento en el flamenco", sino "el eje sobre el que giran el cante y el baile, el instrumento que traduce los sentimientos más profundos sin necesidad de palabras", algo que quedará plasmado en esta edición de la Bienal por el "lujo que supone programar todo un ciclo en el Espacio Turina".

Por su parte, el director de la Bienal, Luis Ybarra, ha apuntado que "se ha dicho mucho que somos el gran escaparate del cante y del baile", algo que es cierto, pese a que "no hay otra cita en el mundo con tal protagonismo de la guitarra flamenca de concierto. De hecho, ha destacado que "la Bienal ha vuelto a demostrar" el protagonismo de la guitarra flamenca.

De esta forma, el Espacio Turina abrirá el ciclo de recitales de la guitarra flamenca el 11 de septiembre con la presencia de Antonio Rey, una de las figura clave en la guitarra flamenca contemporánea. El guitarrista jerezano presentará 'Historias de un flamenco', el trabajo con el que obtuvo en 2025 su segundo Latin Grammy al Mejor Álbum Flamenco. Heredero de una "profunda tradición familiar y poseedor de un lenguaje propio que combina la raíz flamenca con sonoridades contemporáneas", Rey ofrecerá un concierto en el que tradición e innovación dialogan para mostrar la evolución de la guitarra flamenca en el siglo XXI.

Una jornada después, el 12 de septiembre, subirá al escenario de la calle Laraña 'La cuerda al aire', una cita concebida como un diálogo musical entre Canito y Raúl Rodríguez, quienes compartirán escenario por primera vez para explorar, desde la guitarra y el tres flamenco, los vínculos entre la tradición y la creación contemporánea. El 13 de septiembre, José Fermín Fernández debutará en solitario en la Bienal con 'Guitarra desnuda', un recital que reivindica la guitarra flamenca de concierto en su forma más esencial, recorriendo distintos palos del repertorio tradicional y rindiendo homenaje a los grandes maestros que consolidaron este formato.

La programación también incluye el espectáculo de Juan Requena, 'Requena Ando' (18 de septiembre), una propuesta construida a partir de composiciones propias que refleja su evolución como concertista tras una dilatada trayectoria junto a destacadas figuras del cante y el baile. Las citas en el Turina continuarán con el estreno absoluto de 'Las Tres Marías' (19 de septiembre), el nuevo proyecto de la guitarrista, compositora y cantante María Marín, que propone un lenguaje propio en el que confluyen el flamenco, la música popular y la experimentación sonora. Un día después llegará 'Manos que hablan', el encuentro entre Manuel de la Luz y Manuel Imán, dos músicos de trayectorias muy distintas que encontrarán en la guitarra un espacio común para el diálogo entre el flamenco y otros lenguajes musicales.

La recta final de la programación reunirá a algunas de las grandes figuras del toque contemporáneo. Diego del Morao presentará 'Más Morao' (25 de septiembre), un concierto que reivindica la personalidad de una de las voces imprescindibles de la guitarra jerezana actual, mientras que Juan Medina llegará al frente de su propio proyecto: 'Fugaz' (26 de septiembre), una propuesta que marca una nueva etapa artística para el músico gaditano, tras años de trayectoria como Juanito Makandé, y que pone el foco en su faceta como guitarrista y compositor.

El ciclo del Espacio Turina concluirá el 27 de septiembre con 'Cuadro', la nueva creación de Dani de Morón. El guitarrista sevillano recupera en este espectáculo la esencia del cuadro flamenco como espacio de improvisación, encuentro y creación colectiva, en una propuesta donde el cante, el baile y el toque dialogan con libertad para reivindicar el flamenco en su expresión más viva y espontánea.

Sin embargo, los espectáculos de guitarra se expandirán también por otros enclaves de la Bienal: desde el Teatro de la Maestranza y el Teatro Lope de Vega hasta la Iglesia de San Luis de los Franceses y el Teatro Alameda, confirmando "la versatilidad de un instrumento capaz de habitar con la misma naturalidad el gran formato sinfónico como el recital íntimo y las propuestas más contemporáneas", ha indicado la nota.

El Teatro de la Maestranza acogerá el 19 de septiembre la actuación del guitarrista y Premio Nacional de Música, Juan Manuel Cañizares, que se unirá por primera vez a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS). El Conjunto Monumental de San Luis de los Franceses acogerá un concierto que enlazará el flamenco, la música antigua y la tradición clásica de la mano de Alejandro Hurtado y Enrike Solinís.

La Bienal regresa a su "núcleo emocional" --el Teatro Lope de Vega-- con nueve espectáculos, entre los que destacan las actuaciones de Rafael Riqueni y Tim Ries. Los artistas plantean su actuación del 21 de septiembre como una experiencia poética que propicia el diálogo entre dos músicos de universos sonoros aparentemente lejanos, pero unidos por la improvisación, la búsqueda artística y la libertad musical.

El Teatro Alameda acogerá por su parte el espectáculo de José del Tomate, quien parte de la tradición para adentrarse en territorios del presente. El artista, hijo de Tomatito y sobrino del legendario Niño Miguel, ha heredado como un idioma su relación con la guitarra y en su actuación partirá desde la esencia más desnuda del flamenco para, progresivamente, expandirse hacia nuevas texturas y atmósferas.

Este mismo espacio abrirá el periplo por la memoria el 22 de septiembre con Joselito Acedo, quien estará acompañado por artistas como Manolo Marín, Pastora Galván, Rafael Riqueni y José Acedo padre para realizar "un viaje íntimo" a ese microcosmos donde el idioma común es el flamenco. Se trata de un "encuentro único", como señala la nota, entre generaciones y estéticas para poner en común el sentimiento de pertenencia y la mirada contemporánea.

La XXIV Bienal de Flamenco cuenta con 72 funciones y está organizada por el Ayuntamiento de Sevilla a través de la Delegación de Turismo y Cultura. Cuenta con la colaboración institucional de la Junta de Andalucía y del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) del Ministerio de Cultura y con el patrocinio de Unicaja y GetYourGuide.