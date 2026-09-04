La Bienal de Sevilla traslada los tres espectáculos del Hotel Triana al Muelle de la Sal ante la "gran demanda generada"

Archivo - La bailaora Concha Vargas durante una actuación en el Muelle de la Sal por el Día Mundial del Flamenco, en una foto de archivo - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura y la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla, han decidido trasladar al Muelle de la Sal los tres espectáculos que estaban inicialmente previstos en el Hotel Triana. Esta nueva ubicación permitirá dar "una mayor respuesta a la gran demanda generada", además de disfrutar de estas tres noches de flamenco en un "entorno único" de la ciudad, junto al Guadalquivir y el Puente de Triana.

El cambio de emplazamiento, permitirá mantener íntegramente la programación prevista, las mismas fechas, los mismos horarios y los mismos artistas. 'Mujeres gitanas', con Remedios Amaya, Montse Cortés, La Fabi y Josemi Carmona, junto a José Serrano, Israel Suárez 'Piraña', Álvaro Llanos y Los Cherokee, es uno de esos espectáculos; en concreto, el previsto para el día 17 de septiembre, a las 23,00 horas.

Los otrs dos 'Uvitas negras', con motivo del 75 aniversario de la Peña El Pozo de las Penas, con El Distinguido, Itoly de Los Palacios, Nene Escalera, Manuel Orta, José Ángel Carmona, Anabel de Vico, Miguel Ortega, Juanelo y El Mistela, entre otros artistas, el día 18, también a las 23,00 horas; y 'Andalucía en el tiempo', con El Boquerón, Carmen de la Jara, Curro Lucena, Jaime 'El Parrón', Joselete de Linares, José Sorroche, Paqui Corpas, El Pecas y Romerito de Jerez, acompañados a la guitarra por Eduardo Rebollar y Antonio Carrión, al día siguiente.

La organización quiere subrayar que las entradas adquiridas para estos tres espectáculos "siguen siendo plenamente válidas" para la nueva ubicación, por lo que los espectadores no tienen que realizar ningún trámite ni efectuar ningún cambio en sus localidades.

Asimismo, aquellas personas que, debido al cambio de ubicación, decidan finalmente no asistir podrán solicitar la devolución del importe de sus entradas a través del correo electrónico 'taquillaseulen.icas@gmail.com'.

La organización pone también a disposición del público el teléfono de taquillas 955 472 822 para cualquier consulta relacionada con las localidades.