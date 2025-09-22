Blas Malo publica 'La decisión del César': "En 20 siglos no hemos avanzado en la corrupción en obras públicas"

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor e ingeniero Blas Malo ha presentado este lunes en Itálica su novela 'La decisión del César', publicado por la editorial 'Istoria', un relato ambientado en el año 106 d.C. que explora la "audacia técnica" del Imperio romano y la corrupción detrás de las grandes obras públicas en un paralelismo con acontecimientos similares de la actualidad sobre los que el autor ha afirmado que "en 20 siglos no hemos avanzado en la corrupción en obras públicas".

La obra sitúa al lector en la Provincia Bética, donde Cayo Mumio Secundo, tras fracasar tres veces en las elecciones al duunvirato, decide jugarse el todo por el todo con un proyecto sin precedentes: un túnel bajo el río Betis para unir Itálica e Híspalis. "¿Qué puedo proponer yo a mis ciudadanos para que me voten? Él necesita prometer algo que puede cumplir. Las promesas electorales han existido siempre. Pero él está dispuesto a hacerlo a lo grande", ha explicado Malo en una visita en el conjunto arqueológico Itálica de Sevilla en una visita con medios de comunicación.

"Las promesas electorales han existido siempre. Pero él necesita prometer algo que puede cumplir. Y detrás de un gran proyecto siempre hay tentaciones de corrupción", ha apostillado el autor.

Malo ha enfatizado que "nunca antes" Roma había emprendido un túnel fluvial, aunque sí grandes puentes y acueductos. El emperador Trajano, natural de Itálica, es el "único que respalda el proyecto seducido por la idea de dejar un legado inmortal. "Vamos a hacer algo que asombre a Occidente, que rivalice con las pirámides", recordó el escritor sobre la ambición del protagonista.

La novela muestra cómo las obras "dividen" a políticos, técnicos y a la propia familia imperial. Así, el protagonista "se enfrenta a su familia, a sus ciudadanos en Itálica, se enfrenta a todo el mundo, hasta que la idea alcanza todo", ha detallado.

"Yo creo que no hay hasta ahora ninguna novela que hable de cómo se construía y se gestionaba un gran proyecto civil del Imperio romano", ha concluido el autor, que combina en 'La decisión del César' historia, política y un debate atemporal sobre la ambición y la corrupción.