El BOE publica el cese del fiscal antidroga de Sevilla tras su renuncia por "motivos personales"

SEVILLA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado esta semana el cese de Carlos Bedate Gutiérrez como Fiscal Delegado de la Fiscalía Especial Antidroga en la Fiscalía Provincial de Sevilla, tras manifestar que renuncia al cargo por "motivos personales".

Según consta en el decreto de la Fiscal General del Estado publicado en el BOE, consultado por Europa Press, Bedate presentó un escrito de renuncia el 22 de enero en el que manifestaba que renunciaba al cargo "por motivos personales", trasladado posteriormente a la Inspección Fiscal el 3 de febrero. El documento, si bien no propone explícitamente el cierre, señala que el fiscal ha sido recientemente nombrado Teniente Fiscal de la Fiscalía Provincial.

Así, la Fiscal de Sala de la Fiscalía Especial Antidroga emitió un informe favorable a la denuncia el pasado 10 de febrero de 2026, en la que aludía a la "imposibilidad de compatibilizar esa responsabilidad con el actual cargo de Teniente Fiscal".

Asimismo, el decreto señala que "se han cumplido todos los trámites previstos para proceder al cese interesado", con la conformidad de la Fiscal de Sala Jefa Antidroga y la audiencia del Consejo Fiscal.

En consecuencia, la Fiscal General del Estado ha acordado "aprobar la renuncia mediante el cese del fiscal delegado de la Fiscalía Especial Antidroga en la Fiscalía Provincial de Sevilla". El decreto también dispone notificar la resolución a la Fiscalía Antidroga, a la Fiscalía Provincial de Sevilla --que lo trasladará al fiscal interesado-- y al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, así como publicar el cese en el Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, señala que contra el decreto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición ante la Fiscalía General del Estado o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses.