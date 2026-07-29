El BOJA publica la aprobación del plan de urbanización de la primera fase del Área Logística de Majarabique en Sevilla

Archivo - Ubicación del proyecto del Área Logística de Majarabique - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este miércoles, 29 de julio, la aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la primera fase del Área Logística de Interés Autonómico de Majarabique, situada en los términos municipales de Sevilla y La Rinconada.

Cabe recordar que el Área Logística de Majarabique, declarada proyecto de interés autonómico, se ha concebido como una oportunidad para que Andalucía tenga una gran plataforma intermodal en el área metropolitana de Sevilla, que aumente la capacidad del Centro de Transporte de Mercancías y aproveche la Red Transeuropea de Transporte (RTE).

Según consta en el anuncio, recogido por Europa Press, la aprobación del proyecto fue acordada mediante una resolución de 28 de mayo de 2026. La notificación, que se realiza mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el BOJA, afecta a varios titulares de parcelas incluidas en el ámbito de actuación.

De esta forma, durante el plazo de un mes a contar desde el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, los interesados disponen de un plazo de un mes para interponer recurso de alzada ante la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana o ante la Consejería competente.

El proyecto, promovido por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), contempla una superficie total, contando todas las fases, de 193 hectáreas en un enclave estratégico, junto a los corredores ferroviarios y en un potencial nudo de comunicación viaria al norte de la capital, entre el paso norte de la futura SE-35 y la autovía SE-40.