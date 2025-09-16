Bomberos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) suman un nuevo vehículo para rescates en alturas de hasta 27 metros

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra entrega el nuevo vehículo auto escala automática a bomberos de la localidad. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El parque de Bomberos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha sido dotado con un nuevo vehículo auto escala automática para rescates en altura y que, por su capacidad y dotación técnica, "proporcionará una perspectiva de siniestro hasta los 27 metros de altura" y con "un alto porcentaje de precisión".

Según ha informado el ayuntamiento de Alcalá en una nota de prensa, la alcaldesa de la localidad, Ana Isabel Jiménez, ha estado presente en la entrega de esta nueva dotación al cuerpo de Bomberos.

Jiménez ha destacado que el nuevo vehículo es una "herramienta esperada para poder prestar una asistencia y un servicio de calidad a todos los vecinos, así como incrementar la seguridad".

Se trata de un vehículo automático autobrazo escala. Su característica principal es que es mixto, ya que viene equipado con brazo articulado y escala para hacer trabajos y servir de apoyo en siniestros de altura.

Según ha detallado el Consistorio, está especialmente indicado para las intervenciones en alto, dado que sus posibilidades de elevación "proporcionan a los bomberos una perspectiva de siniestro similar a la vista de un dron", así como la inyección de fluido desde mangueras posicionadas en altura y, por lo tanto, "con alto porcentaje de precisión". El Gobierno local ha apostillado que el brazo es capaz de llegar a los 27 metros de altura, similar a un edificio de cuatro plantas.