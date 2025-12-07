Bomberos de Alcalá (Sevilla) terminan la primera edición de una formación especializada en extinción de incendios

Curso de los bomberos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) sobre 'Combinación de técnicas tácticas y herramientas para la extinción de incendios' - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

Los bomberos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) han realizado la primera edición de una formación especializada sobre 'Combinación de técnicas tácticas y herramientas para la extinción de incendios' que aglutina teoría y prácticas impartidas por profesionales especializados de renombre nacional.

El Ayuntamiento, a través de Recursos Humanos y en colaboración con Gobernación, organiza este curso de especialización para los bomberos que profundiza en conocimientos teóricos y prácticos para "la mayor seguridad de los profesionales y su mejor servicio a la ciudadanía".

Según una nota del Consistorio, el programa cuenta con una inversión de 14.300 euros. La formación incluye dos ediciones, cada una con 14 horas lectivas de teoría y prácticas durante dos días.

Esta primera edición se ha desarrollado en cuanto a conocimientos teóricos en el aula de formación del Centro de Emergencias municipal de Alcalá, y para las prácticas en los campos de maniobras del ayuntamiento hispalense, en el puerto de Sevilla. La segunda edición de este curso se desarrollará en el primer trimestre de 2026.

El Ayuntamiento han indicado que ees una formación teórico-práctica especializada destinada a cuerpos de bomberos que cuenta con profesionales-instructores de amplia experiencia investigadora y de dilatada práctica en operativos y protocolos de actuación que se desarrolla en el marco del Plan municipal de Formación Continua 2025-2026.

Asimismo, el Consistorio ha destacado que el apoyo a la capacitación de los profesionales y la mejora de los recursos es "una de las prioridades del Equipo de Gobierno". En esta línea, ha subrayado las inversiones en materiales y recursos. La más reciente, el nuevo vehículo con brazo articulado para rescates en altura, para el que también se desarrolló la formación para el aprendizaje de su uso y control.

El Ayuntamiento ha indicado que este vehículo proporciona una perspectiva de siniestro hasta los 27 metros de altura, "una herramienta precisa para poder prestar una asistencia y un servicio de calidad a todos los vecinos de Alcalá, así como incrementar la seguridad".