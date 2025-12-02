Bomberos del Consorcio de Sevilla realizan simulacros y formaciones sobre autoprotección en Espartinas o Aznalcázar

Bomberos del Consorcio realizan simulacros y formaciones sobre autoprotección - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Sevilla ha anunciado este martes que ha llevado a cabo esta semana varias acciones formativas y simulacros de autoprotección en edificios públicos de Espartinas, Los Molares y Aznalcázar, con el objetivo de instruir a la población en prevención de incendios y protocolos de evacuación.

Según una nota emitida por la institución provincial, en Espartinas, personal del Parque de Bomberos de Sanlúcar la Mayor supervisó la evacuación del alumnado del IES Lauretum y recreó una intervención de bomberos en las instalaciones.

Por su parte, en Aznalcázar, el sargento jefe Juan José Martínez Cardellat impartió formación en el Centro de Salud local, que concluyó con un simulacro de emergencia conforme al plan del centro. Por su parte, en el IES Francisco Rivero de Los Molares, el sargento José María Coronilla Rincón coordinó un simulacro de evacuación y una sesión práctica sobre el uso de extintores para escolares y docentes.

Estas iniciativas forman parte de las funciones del Consorcio, entidad integrada por 54 ayuntamientos y la Diputación de Sevilla, que coordina el Sistema de Bomberos provincial y mantiene, según la institución provincial, su compromiso con la formación y sensibilización ciudadana en materia de autoprotección y seguridad.