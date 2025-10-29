Bomberos de la provincia de Sevilla se forman en intervenciones en accidentes con coches eléctricos, híbridos y de gas

Bomberos de la provincia se forman en intervenciones en accidentes con vehículos eléctricos, híbridos y de gas - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Profesionales del Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla han recibido un curso de formación sobre maniobras de intervención en vehículos que utilicen nuevas tecnologías de propulsión, como eléctricos, híbridos o propulsados por gas, en una formación que ha durado dos días y que se ha desarrollado en el Parque de Mairena del Aljarafe.

La actividad formativa ha estado dirigida por el Consorcio de Bomberos de la Provincia y ha incluido un bloque teórico, así como la visita a las instalaciones de Hyundai en el Polígono Pisa, informa la Diputación en una nota de prensa.

El objetivo de este curso ha sido aportar los conocimientos necesarios para trabajar con todas las garantías de seguridad al afrontar un accidente de tráfico con vehículos provistos de estas tecnologías de propulsión (eléctricos, híbridos, gas e hidrógeno), ya sean turismos, autobuses o camiones.

En primer lugar, el ponente Pedro Muñoz Lebrón ha realizado una breve introducción sobre el funcionamiento interno de un motor eléctrico y sus baterías, ha descrito los sistemas de desconexión, las diferentes hojas de rescate, la simbología, los peligros existentes y las maniobras de rescate y excarcelación con este tipo de vehículos. También ha abordado las maniobras prácticas de intervención con las adaptaciones y particularidades necesarias, tanto para la seguridad de los bomberos como de las personas implicadas en el siniestro.

La segunda ponencia ha corrido a cargo de Adrián de los Santos Colomera, quien profundizó en los sistemas de desconexión de los vehículos, dependiendo de su fuente de energía. Así, ha explicado los peligros existentes en camiones y autobuses que usan estas fuentes de propulsión y las normas de seguridad que el equipo interviniente debe seguir y que se deben adoptar para las zonas cercanas a la intervención.

También ha mostrado cómo identificar estos vehículos y realizar una correcta evaluación de riesgos, siempre con el objetivo de trabajar con seguridad y realizar una correcta inmovilización. La jornada ha finalizado con la visita a las instalaciones de Hyundai, en el Polígono Pisa de Mairena del Aljarafe, en la que personal especializado en vehículos eléctricos mostró in situ todo lo visto en las ponencias, así como diversas piezas, baterías y fusibles de desconexión.

FORMACIÓN EN VARIAS JORNADAS

En una segunda jornada se ha realizado una serie de prácticas, en las que los participantes aplicaron los conocimientos adquiridos sobre vehículos, trabajando simultáneamente dos equipos y repasando las posiciones básicas habituales con vehículos, sobre sus cuatro ruedas, sobre su lateral o sobre su techo.

De este modo, se han llevado a cabo diversas maniobras teniendo en cuenta el sistema de baterías y el cableado correspondiente, evitando cortes en el cableado de alta tensión o deformaciones peligrosas en baterías.

Desde el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla se destaca la importancia de esta actividad formativa, esencial para que los miembros de los grupos de actuación de rescate y extinción de incendios puedan efectuar intervenciones.