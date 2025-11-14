Bomberos de Sevilla intervienen en el incendio de un coche en el puente del Centenario

Archivo - Vehículos de Bomberos del Servicio de Emergencias Sanitarias - 112 - Archivo

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una unidad del parque de bomberos 5 de Sevilla ha intervenido este viernes en el incendio de un vehículo en el puente del Centenario.

Fuentes municipales consultadas por Europa Press, han confirmado que la incidencia se ha resuelto sin heridos y sin más hechos reseñables. Hasta el lugar se habría desplazado solo efectivos de bomberos por parte de los servicios municipales.

El Ayuntamiento de Sevilla ha elevado a las 15,10 horas de este viernes el Plan Territorial de Emergencias a fase Emergencia nivel 1. El Consistorio mantenía el plan en preemergencia desde el jueves por los efectos de la borrasca 'Claudia'. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el aviso amarillo por lluvias hasta las 18,00 horas.