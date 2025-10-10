Bomberos del Sistema Provincial de Sevilla recibe formación sobre riesgos eléctricos

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla ha impartido un curso sobre intervención de riesgo eléctrico, en el que ha participado una treintena de profesionales, entre mandos y bomberos del sistema provincial.

La formación se ha desarrollado en el Centro de Operativo de Emergencias de la Provincia de Sevilla. Se trata de un curso que consta de dos ediciones anuales, cada una con una duración lectiva de 15 horas, repartidas en tres días, informa en un comunicado.

La acción formativa se enmarca dentro del programa anual de formación de Consorcio, destinado a bomberos de la provincia y que incluye diferentes jornadas, centradas en aspectos como intervenciones con riesgos eléctricos, aperturas de emergencia, comunicaciones operativas, intervenciones en edificación y estructuras, Gestión Operativa del Mando (GOM) e intervención con nuevas tecnologías en vehículos.

El curso, que ha concluido ahora, ha proporcionado a los participantes conocimientos, habilidades y aptitudes requeridas en intervenciones y actuaciones de rescate, salvamento y extinción de incendios en presencia de tensión eléctrica.

Así, se han tratado aspectos teóricos y prácticos sobre la electricidad, sus características, riesgos y efectos sobre el cuerpo humano y cómo abordarla en operaciones con presencia de alta, media y baja tensión, cuando supone un riesgo extra añadido.

El curso ha mejorado la capacitación de estos bomberos para enfrentarse a pequeños incendios eléctricos y a situaciones de alto riesgo, como operaciones con alta tensión, proporcionándoles conocimientos y seguridad para evitar daños personales y materiales.

También se han puesto sobre la mesa los principales métodos de autoprotección y las maneras adecuadas de realizar rescates en lugares o situaciones donde las descargas eléctricas pueden ser un serio problema.