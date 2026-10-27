Los Bomberos trabajan en un incendio declarado en una nave de Lebrija (Sevilla) con un millón de kilos de algodón

Bomberos trabajan en un incendio declarado en una nave de Lebrija (Sevilla) con un millón de kilos de algodón - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE SEVILLA

LEBRIJA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

Bomberos de tres parques de la provincia de Sevilla trabajan en la extinción de un incendio declarado en la madrugada de este martes 27 de octubre en una nave industrial de la localidad sevillana de Lebrija que almacena en torno a un millón de kilos de algodón.

Según informa el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, un aviso recibido sobre las 04.17 horas alertaba de un incendio en una nave industrial de altura baja aislada de unos 3.000 metros cuadrados con acopio de en torno a un millón de kilos de algodón.

Según las mismas fuentes, el fuego afecta especialmente a la parte trasera de la instalación, no ha provocado daños personas ni existen construcciones colindantes en riesgo directo.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos y medios movilizados de los parques de Lebrija, Los Palacios y Utrera coordinados por una unidad de mando desplazada a la zona.