Brindis de bachata con Romeo Santos y Prince Royce en una noche de Icónica Sevilla Fest muy multicultural

Concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Icónica Sevilla Fest. - EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de España ha acogido el concierto de Romeo Santos y Prince Royce al más puro estilo latino y al ritmo de bachata en una noche con una temperatura típica veraniega. De este modo, pasadas las 22,15 horas daba comienzo una noche más en el marco del Icónica Santalucía Sevilla Fest con estos dos artistas como protagonistas en su gira conjunta por Europa, titulada 'Mejor Tarde Que Nunca'.

Un público entregado y de nacionalidades muy variopintas se ha mostrado "muy entregado" bailando y cantando de principio a fin durante todo el repertorio musical. Un concierto que comenzaba envuelto en colores anaranjados como si de una "auténtica puesta de sol se tratara". Acompañados del color del ocaso, Romeo Santos y Prince Royce salían al escenario para interpretar sus primeras canciones. Entre ellas, La Diabla, Recházame, Celeste, Eres mía, Te robaré, Cancioncitas de Amor y Stand by me. Seguidamente, han continuado con Dardos, Incondicional, Imitadora, La carretera, Llevame contigo, La Amaré, Necio y El amor que perdimos.

Tras una pequeña pausa y cambio de vestuario, los artistas han vuelto al escenario para seguir mostrando su química y conexión en el ambiente de romanticismo que les caracteriza con uno de sus últimos temas 'Ay! San Miguel'. Una narrativa ésta llena de cultura y referencias religiosas, donde Romeo Santos y Prince Royce se dirigen a San Miguel Arcángel para proteger una relación de las malas energías.

De este modo, la noche ha ido cogiendo ritmo y temperatura al ritmo de Jezabel, Sensualidad, Noche de Sexo o Aventura, entre otros. "Clásicos que nunca mueren", ha vocalizado Prince Royce, destacando que "es mi primera noche en Sevilla" y que "Romeo fue quien inspiró mi música".

A pesar de estar la Plaza de España "llena de esposas de Romeo", como el propio artista calificó, fue un chico joven sevillano con una camiseta de Romeo Santos y Prince Royce el invitado a subir al escenario para cantar "La última carta" junto a ellos dos.

El reloj avanzaba y casi a la medianoche Romeo y Prince brindaban con la bebida de una botella procedente de República Dominicana. "Un brindis por la vida, por Sevilla, por los mejores fanáticos del mundo, por la República Dominicana, por Venezuela (que está pasando momentos muy díficiles), por Argentina, Ecuador, por todos los latinos y por España". Momento en el que mandaron un mensaje a Venezuela para trasladarle que "estan con ellos en las buena y en las malas".

Tras este momento, continuó el espectáculo en este lugar tan emblemático de Sevilla y cargado de historia, invadido por mucha bachata y con la petición del público de 'Obsesión'.

Por último, tras un nuevo cambio de vestuario y de escenografía, Romeo Santos y Prince Royce se despieron de sus fans al ritmo de 'Lokita por mi', con un claro mensaje: "Más vale tarde que nunca", un fuerte abrazo entre ellos y un majestuoso aplauso.