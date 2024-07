Bronco debate de Sanz y Muñoz en el pleno de Sevilla: "Sólo me faltaba por ver su papel de protagonista de circo"

SEVILLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), y el portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, han protagonizado este jueves un bronco debate en el pleno municipal con ocasión de una pregunta del Grupo Socialista sobre el programa de promoción de vivienda pública, si bien no ha sido el principal desencadenante del cruce de descalificaciones, ya que desde el inicio de la sesión plenaria, practicamente, ha reinado un clima enrarecido con reproches mutuos desde ambas bancadas, ya fuera para tratar las modificaciones presupuestarias, la ordenanza de limpieza o los pisos turíticos.

"Lo último que me faltaba por ver, señor Muñoz, es su papel en los plenos que le queden, que no deben de ser muchos, de protagonista de circo y que venga aquí ahora, una vez al mes, a montar un numerito como el que ha pretendido hacer hoy", ha afirmado el regidor sevillano al inicio de su intervención. "Seguramente está muy nervioso. Se cree un magnífico gestor cultural, turístico y del urbanismo. Que usted pregunte por vivienda tiene narices".

Antes, el portavoz del prinicipal grupo de la oposición había afeado a Sanz el hecho de que mientras una compañera intervinía y le estaba interpelando "tuviera un gesto feo, de desprecio y bastante reprochable" dado que no "no se ha dignado ni a escucharla ni a mirarla, de modo que no ha estado a la altura de una persona que ocupa la Alcaldía de Sevilla", al tiempo que le ha requerido que pidiera disculpas a la concejal Díaz "por su comportamiento".

Asimismo, en su turno de réplica, Antonio Muñoz, le ha manifestado que le gustaría que ese segundo turno, "en vez de volver a insultar, que es su estilo, y hacer gala de esa soberbia tan propia de usted, se dedique a responder y a no ejercitar de oposición a la oposición".

En cuanto al tema de debate en sí, también ha sido objeto de desavenencias en unos y otros acerca del número de viviendas proyectadas o construidas. Así, mientras que el portavoz socialista ha querido dejar claro que para poner la primera piedra de una promoción --esta semana han comenzado las obras de tres de ellas en Palmas Altas-- "hay un trabajo previo de obtención de financiación del suelo, de convenio, de colaboración institucional: las primeras piedras no caen del cielo", Sanz ha señalado que "de las 3.880 viviendas que recogía el plan municipal de vivienda y suelo, solo se han ejecutado 83".

En este sentido, Muñoz ha criticado el "folleto de 36 páginas" presentado por el alcalde, en el que decía que "era una auténtica revolución en la vivienda" y le ha recordado que el documento "proviene del plan municipal de las viviendas que se aprobó a principios del año 2019".

Muñoz ha agredecido al alcalde "por continuar con dicho plan heredado" porque ello supone "beneficiar a los sevillanos". "Una programación de la que ahora mismo se está aprovechando políticamente y yo me congratulo, porque si eso sirve para atender esa demanda creciente, bienvenido sea".

El alcalde ha replicado que el programa de viviendas de Emvisesa 2024-2026 "no sustituye al plan municipal de la vivienda y suelo". "Entiendo que ha estado en esas dos primeras piedras y le ha dado mucho coraje ver que al frente de Envisesa hay un magnífico gerente que ha puesto la empresa a funcionar".

Por último, Muñoz ha repasado algunas de las obras iniciadas en el último mandato, "según es folleto", en Hacienda del Rosario, en Pítamo, Sol y Tejares. "Obras redactadas por el anterior gobierno y que aparecen en el folleto y que va a poder poner ahora la primera piedra, tales como Cruz del Campo o Su Eminencia.

"Ese documentito que usted desprecia, el Plan Envisesa 2024-2026, tiene en este momento en ejecución 442 viviendas y a finales de año, seguramente más de 600. Es verdad que hicieron algunas cosas, como 218 viviendas en alquiler en Hacienda del Rosario, que en junio del 2023 estaban ejecutadas al 20% y nos encontramos con problemas, como el hecho de tener calificación energética doble B, con el riesgo de que se perdía la subvención de 14,5 millones de euros".

"En Tejares había contempladas 24 viviendas, que en junio del 2023 estaban al 3% de ejecución. Se lo adjudicaron a una constructora a unos precios inviables que terminaron con la resolución del contrato, teniendo que rehacer, por supuesto, el proyecto completo, lo que le supuso a Envisesa 500.000 euros", ha concluido.