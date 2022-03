El Buen Fin ampliará el Centro de Estimulación Precoz de Sevilla para atender a niños de siete a doce años

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad del Buen Fin acometerá una vez termine la Semana Santa las obras de ampliación de su Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin para poder ofrecer Atención Temprana, que comprende tratamientos de logopedia, psicoterapia y fisioterapia, a niños a partir de los siete años y hasta los doce, para lo que tiene previsto invertir en torno a 80.000 euros en la adecuación de un espacio situado encima de la sacristía del convento donde está ubicado este servicio.

Así lo ha confirmado el presidente del Centro de Estimulación, Juan Antonio Díaz, en declaraciones a Europa Press, adelantando que este mismo curso ya podrían estar operativas las nuevas seis salas con capacidad para atender a alrededor de 80 niños una vez que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la licencia de obras de reforma parcial, con el visto bueno de la Comisión de Patrimonio.

"Nos hemos liado la manta a la cabeza", reconoce Díaz, para el que este servicio, gratuito para las familias, es esencial para los niños que necesitan este tipo de tratamientos. Los menores a partir de los seis años se quedaban sin esta ayuda y la Hermandad decidió entonces una solución 'provisional': ir atendiendo a niños mayores de seis años en los espacios existentes, haciendo "encajes de bolillos".

Las normas establecen que los tratamientos de los menores a partir de los seis años y hasta los doce no pueden mezclarse con los de los más pequeños, de ahí que la entidad haya decidido dar el paso y ampliar las instalaciones con un objetivo: que los niños no se queden sin esta ayuda. "Lo que ganan en seis años se pierde en seis meses" si no hay continuidad, reconoce el presidente del Centro de Estimulación, que confía en que haya entidades que se comprometan económicamente con esta ampliación.

En 1993, el Buen Fin adquirió los locales contiguos a la Casa Hermandad, incorporando parte de dichos locales a la propia Casa pero reservando 140 metros cuadrados para instalar en ellos el Centro de Estimulación Precoz. Efectuadas las obras de adaptación y distribución interior, las nuevas instalaciones comenzaron a ser utilizadas en ese mismo año. En 2002, las instalaciones fueron remodeladas y ya desde septiembre de 2017 el Centro de Estimulación está ubicado en la calle San Vicente, en el que fuera el convento franciscano de San Antonio de Padua, cedido para tal fin por la Orden de Frailes Menores.

En esta obra social de la Hermandad del Buen Fin, una veintena de especialistas en Psicología, Psicopedagogía, Fisioterapia y Logopedia atienden a 300 menores de cero a seis años en diez salas ubicadas en la segunda planta del edificio. Ahora, con la nueva ampliación, el Centro contará con seis salas más en las que atender de manera ordenada a menores de siete a doce años.