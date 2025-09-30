Burguillos (Sevilla) presenta el cartel de las fiestas patronales de la Virgen del Rosario 2025 en Casa de la Provincia

Burguillos presenta el cartel de las fiestas patronales de la Virgen del Rosario 2025 en Casa de la Provincia - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido la presentación del cartel anunciador de las Fiestas Patronales en Honor de Nuestra Señora del Rosario Coronada 2025 de Burguillos, un acto organizado por el Ayuntamiento de la localidad.

Según ha informado la institución provincial en una nota, al encuentro han asistido José Miguel Pérez Fernández, hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario Coronada; Manuel Fernández Solís, primer teniente de alcalde y delegado de Festejos del Ayuntamiento; y Lorena Chacón Ballesteros, delegada de Hacienda de Burguillos y diputada provincial.

El cartel de este año es una fotografía de Juan Luis Barragán editada por el burguillero Manuel Barrientos Viera. La fotografía fue tomada en el trascurso del domingo de Romería del año 2023.

Según ha destacado el consistorio, en la imagen "observamos el ambiente del domingo de Romería en la última subida de la calle Real, calle emblemática de nuestra localidad, con la Virgen en su paso rodeada por los rosarieros vestidos de romeros y otros elementos característicos de nuestras Fiestas, como el alumbrado y los balcones engalanados con colgaduras".

Las Fiestas Patronales de Burguillos comenzaron el pasado domingo 21 de septiembre con el tradicional traslado de insignias a caballo desde la Casa Hermandad hasta la Iglesia, donde tuvo lugar el traslado de la Virgen del Rosario desde la Capilla del Sagrario al Altar de Cultos.

Asimismo, la celebración finalizará el próximo 7 de octubre con la festividad litúrgica de Nuestra Señora del Rosario, día en el que tendrá lugar un rosario público por los alrededores de la Iglesia. Tras esto habrá una solemne función religiosa predicada por José Manuel Pineda, párroco de Burguillos, y la tradicional ofrenda de flores y presentación a la Virgen de los niños nacidos en la localidad durante el último año.