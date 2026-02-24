Las Cabezas de San Juan (Sevilla) celebra el inicio del estudio de soluciones para descongestionar la A-471

Archivo - La consejera de Fomento mantiene una reunión con los alcaldes de Las Cabezas, Lebrija, Marismillas, Sanlúcar de Barrameda y Trebujena sobre la situación de la carretera A-471. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) ha valorado positivamente el anuncio de la Junta de Andalucía del inicio del estudio de soluciones sobre la situación de la carretera entre Sanlúcar de Barrameda y Las Cabezas de San Juan (A-471), que "ha visto incrementado de forma notable su tráfico en los últimos años".

El alcalde de Las Cabezas de San Juan, Pepe Solano, ha señalado que se unió con Sanlúcar, Lebrija y Trebujena en 2024 para "exigir a la Junta de Andalucía la planificación urgente de las obras del desdoble de la A-471, según lo establecido en el Pitma 2021/2030 en una reunión en el Consistorio cabeceño".

Según ha destacado en una publicación en redes sociales, este paso "responde al compromiso adquirido por la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en la reunión mantenida a finales del pasado año con los alcaldes de los municipios afectados" por esta vía.

Solano ha indicado que La carretera A-471 ha experimentado en los últimos años "un notable incremento del tráfico, especialmente de vehículos pesados, como consecuencia directa de las retenciones recurrentes en la AP-4 tras la eliminación del peaje".

"Esta situación ha provocado congestiones frecuentes, especialmente en horas punta y en periodos estivales, afectando tanto a la fluidez como a la seguridad vial", ha subrayado.

El estudio, encargado por la Consejería de Fomento y redactado por la consultora Idom, abarcará aproximadamente 46 kilómetros de corredor y tendrá como objetivo principal realizar un diagnóstico técnico que permita definir soluciones viables para "mejorar el nivel de servicio y reducir los tiempos de recorrido, incrementar la seguridad vial, especialmente en adelantamientos e intersecciones con mayor índice de siniestralidad y nalizar alternativas técnicas como duplicaciones parciales, secciones 2+1, carriles adicionales de adelantamiento o reordenación de accesos".

Asimismo, el texto recabará información de distintas administraciones, entre ellas el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Dirección General de Tráfico, entre otras, "con el fin de evaluar todas las variables territoriales, ambientales y funcionales que inciden en esta infraestructura estratégica para el Bajo Guadalquivir".

El alcalde de Las Cabezas de San Juan ha recibido comunicación oficial del inicio de estos trabajos, que incluyen la solicitud de información técnica municipal relevante para el desarrollo del estudio.

Desde el Ayuntamiento se considera este anuncio" un avance importante, fruto del trabajo coordinado y de años de reivindicaciones por parte de los municipios por los que transcurre la A-471".

"El Consistorio cabeceño permanecerá atento a la evolución de este estudio y seguirá trabajando para que los procesos se agilicen y se traduzcan cuanto antes en actuaciones concretas que mejoren la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de la ciudadanía", ha concluido.