Las Cabezas de San Juan (Sevilla) presenta la nueva residencia de mayores, con participación de la Diputación

La diputada provincial de Cohesión Territorial de Sevilla, Teresa Jiménez, en la inauguración de la nueva residencia de mayores de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

La diputada provincial de Cohesión Territorial de Sevilla, Teresa Jiménez, ha asistido junto a otras personalidades a la presentación oficial que el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) ha realizado del proyecto de la nueva residencia de mayores del municipio.

El alcalde, Pepe Solano, ha señalado que es "infraestructura estratégica para el pueblo" cuyas obras de construcción "están ya en marcha", según ha indicado Diputación en una nota.

"Se trata de la mayor inversión realizada en la historia de Las Cabezas de San Juan", ha afirmado el alcalde. El proyecto cuenta con una base de licitación de 3,7 millones de euros y una estructura financiera en la que la Junta de Andalucía ha aportado 3 millones de euros, a través de una convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, y la Diputación de Sevilla algo más de 975.000 euros.

"Un proyecto de casi cuatro millones de euros que hemos conseguido financiar con subvenciones de ambas administraciones, desahogando el gasto de las arcas municipales, y evidenciando el valor de la colaboración interinstitucional, que ha hecho posible que el proyecto sea hoy una realidad en ejecución", ha remarcado Solano.

"Esta residencia de mayores supone un antes y un después para el municipio, al tratarse de una infraestructura largamente demandada, que permitirá mejorar la atención a las personas mayores, ofreciendo un servicio cercano y de calidad", ha subrayado.

Por su parte, la diputada Teresa Jiménez ha incidido en "el compromiso de la Diputación de Sevilla con los municipios de la provincia, que se traduce en una acción política que busca el equilibrio y la justicia territorial".

"Dos aspectos esenciales en la convocatoria que hemos puesto en marcha desde la Institución para la construcción y renovación de equipamientos municipales, una verdadera oportunidad para los municipios menores de veinte mil habitantes a los que estaba dirigida, porque pone a disposición hasta un millón de euros de financiación que vienen a paliar las dificultades de los municipios más pequeños en el acceso a recursos", ha destacado.

La futura residencia se asentará en el antiguo Centro de Participación Activa "El Abuelo" (Hogar del Pensionista), del que se aprovechará parte del edificio construido. Estará compuesta por cuatro edificios interconectados y contará con un sótano, configurando un complejo moderno, funcional y adaptado a las necesidades actuales de atención a las personas mayores.

El centro dispondrá de 50 plazas, diseñadas para garantizar la comodidad, la accesibilidad y el bienestar de sus usuarios.

"Con el inicio de las obras, se marca un hito para Las Cabezas de San Juan, consolidando el compromiso del Ayuntamiento con las políticas sociales y con la mejora de los servicios públicos. La nueva residencia no solo ampliará la oferta asistencial del municipio, sino que también supondrá un impulso económico y laboral durante su fase de construcción y posterior puesta en funcionamiento", ha concluido.