Cabrera apoyará otras vías, si no hay normalidad, para Semana Santa y Reyes Magos, "que llegarán a Sevilla"

En diciembre se evaluarán los costos y riesgos de la Feria de Abril, que no se hará en otra fecha ni formato

SEVILLA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Gobernación y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, el socialista Juan Carlos Cabrera, ha mostrado su apoyo al desarrollo de otras vías para llevar a cabo manifestaciones relativas a la Semana Santa y a los Reyes Magos, que garantiza que llegarán a la capital andaluza, teniendo en cuenta el marco sanitario que pueda existir en primavera ante la pandemia originada por el coronavirus.

"Se realizarán decisiones coherentes y responsables con la ciudad", ha dicho Cabrera a preguntas de los periodistas, tras participar en la presentación del 30 Salón Internacional del Caballo.

En cuanto a los Reyes Magos, ha señalado que no se puede ir al formato tradicional, pero quiere que "esa ilusión de la llegada de los Reyes Magos no se apague y con ese objetivo se va a trabajar. "Los Reyes Magos van a visitar Sevilla", subraya, indicando que se estudiarán las distintas opciones teniendo en cuenta la situación de la ciudad en ese momento.

En relación a la Semana Santa, recuerda que se tendrá que esperar a diciembre, al igual que con la Feria de Abril, tal como plantea la autoridad sanitaria, la Junta de Andalucía. Así, subraya que, junto con el Consejo de Hermandades y el Arzobispado, "nos haremos todos corresponsables de lo que es mejor en ese momento y de lo que es posible".

"Si es posible, evidentemente, si la situación lo marca, habría Semana Santa y, si no, las hermandades apostarán con buen criterio que no se pueda celebrar como todos la conocemos. A partir de ahí, si no hay confinamiento, las hermandades decidirán lo que tengan que decidir y tendrán nuestro apoyo", añade Cabrera, que hace mención a la celebración de la misa del Gran Poder "cumpliendo la normativa".

En este marco, en cuanto a la Feria de Abril, indica que no se celebra si no es en su formato habitual y en la fecha elegida. Recuerda que el año pasado, que ya estaba montada, se optó por la prórroga para la celebración en otro formato en septiembre, algo que tampoco se ha podido realizar. Sin embargo, en un contexto de reducción de ingresos para el Consistorio, habría que decidir las contrataciones para una próxima feria que puede no celebrarse por la Covid. Al hilo de ello, insiste en que diciembre será el "punto de inflexión" y se evaluarán los costos.

"No se puede lanzar a concentrar multitudes en un evento sin el respaldo de la autoridad sanitaria. Espero que cuanto antes pasemos esta situación, pero mientras estemos en ella hay que ser muy responsables", sentencia el responsable de Gobernación.

PLAN ESPECIAL DEL DÍA DE DIFUNTOS, CON MÁS PARTICIPACIÓN POLICIAL

Por último, Cabrera también ha abordado la celebración del Día de los Difuntos, en el que habitualmente hay una importante asistencia de ciudadanos al cementerio de San Fernando. Al habitual dispositivo especial que el Ayuntamiento desarrolla, se añadirán en esta ocasión las particularidades de la pandemia originada por el coronavirus para garantizar la seguridad de los sevillanos que acudan a las citadas instalaciones.

Cabrera detalla que será un dispositivo más participado por la Policía Local, centrado en evitar concentraciones y grupos numerosos, manteniendo la distancia de seguridad. "Los ciudadanos están concienciados", añade.