Cabrera defiende los chalecos antibala de 2012 entregados a los nuevos policías y asegura que serán sustituidos

Durante la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, el concejal de Gobernación, el socialista Juan Carlos Cabrera, ha asegurado que los chalecos antibala fabricados en 2012 y 2013 entregados a los 58 nuevos agentes de la Policía Local incorporados el pasado mes de marzo "han sido revisados y no están en fecha de caducidad", asegurando en paralelo que ya hay en marcha un expediente de compra para adquirir nuevos chalecos antibala con los que sustituir los mismos.

En concreto, el concejal del PP Jesús Gómez Palacios ha preguntado por los uniformes y equipamiento recibidos por los 58 nuevos agentes incorporados por la Policía Local hispalense, interesándose en especial por los chalecos antibala, en el sentido de que si se trataba de chalecos antibala nuevos, si su fabricación se remonta a 2012 o 2013 o si eran de talla única o personalizados.

Frente a ello, Cabrera ha explicado que los chalecos antibala entregados a estos agentes fueron fabricados en efecto en 2012 y 2013, "son de talla única" y son los chalecos "recuperados y puestos en uso que suministra el Ayuntamiento cuando no se entrega el personalizado". Reconociendo que estos chalecos antibala "no son totalmente nuevos", el edil ha defendido que los mismos "no están en fecha de caducidad", ninguno ha recibido "impacto" alguno y antes de su entrega han sido "revisados y lavados en una lavandería profesional".

Del mismo modo, ha expuesto que el Consistorio ya tiene en marcha un nuevo "expediente de compra" de nuevos chalecos antibala "personalizados" para los citados agentes, al objeto de "sustituir" los chalecos de 2012 y 2013.

El concejal de Vox Gonzalo García de Polavieja también ha formulado preguntas sobre la Policía Local, señalando las quejas de los sindicatos policiales por aspectos como la falta de diversos materiales complementarios, "fallos en las transmisiones" o equipos informáticos "obsoletos". Especialmente, ha lamentado la "falta de efectivos", advirtiendo de que las convocatorias promovidas por el Ayuntamiento para cubrir plazas vacantes en el cuerpo de Policía Local son "insuficientes, porque no cubren el déficit" y se avecinan "próximas jubilaciones y agentes que pasan a segunda actividad".

En el proyecto presupuestario municipal de este año, recogido por Europa Press, figura que a la fecha de elaboración del mismo había 256 vacantes disponibles en la Policía Local y 17 no disponibles, pesando no obstante varias convocatorias de cobertura de vacantes.

Cabrera, en ese sentido, ha defendido que el Gobierno local del PSOE espera cerrar el actual mandato con la incorporación de "casi 300" agentes para cubrir las vacantes del Cuerpo por aspectos como las jubilaciones, defendiendo el "impulso" dado a la Policía Local por el actual gabinete mediante la compra de materiales, la nueva relación de puestos de trabajo (RPT) o la futura creación de una unidad de intervención, toda vez que el edil de Vox le ha reprochado que "podía haber" convocado más plazas.