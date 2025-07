Cabrero pide respeto a los medios y anuncia medidas: "Nos duele el tratamiento de burla a la Macarena en algunos"

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, ha pedido respeto a determinados medios de comunicación por el tratamiento dado a la corporación, en su opinión, a raíz del reciente cabildo extraordinario que ha abordado la restauración de la Virgen después de la polémica intervención sobre la talla. "A mí me duele el dolor de mis hermanos y sé que no quieren ver eso; ya hay bastante dolor causado como para encima añadir un poquito más".

Así lo ha expresado en relación a la información ofrecida en un medio de televisión nacional, del que no ha querido desvelar el nombre, durante la presentación de un jardín lúdico y terapéutico, denominado 'Jardín de la Esperanza', en una de las terrazas del centro hospitalario Virgen Macarena. "Quiero aprovechar este momento para recordar que esto es lo que debiéramos publicitar, pero parece ser que esto no vende".

"Es momento para considerar algunos comentarios nacidos en algunas televisiones, contra las que hemos tomado medidas ya", ha añadido Cabrero, quien ha expresado públicamente su malestar por el uso de imágenes de la Virgen "en forma de burla u otras cuestiones. En ello estaremos y de ello nos ocuparemos: no puede ocurrir es que nunca pase nada".

Cuestionado por los medios tras la presentación del citado proyecto, Cabrero ha reconocido estar "muy agradecido" de la participación de los hermanos en el cabildo. "Creo que es en ese lugar donde deben expresarse y para nosotros es importantísimo que asistan en un número como el del otro día. Allí es donde los hermanos se explican, dicen lo que quieren con libertad y sobre todo, con una capacidad de escucha de la junta de gobierno, atenta a sus demandas".

En cuanto a la fecha de inicio de intervención en la Virgen de la Esperanza, a manos del restaurador-conservador Pedro Manzano, como aprobó el cabildo, "será lo antes posible", y el periodo estimado, "más o menos tres meses, depende de si encontramos nuevas patologías o la cosa está tal como figura en los informes del IAPH y del CNA".

"El cabildo dijo sí a un problema tan grande como es ahora mismo la restauración de la imagen para esté de nuevo puesta al culto como la recordamos anteriormente porque la Virgen no se ha ido nunca; está aquí ahora, en el hospital, dando vueltas por las habitaciones", ha señalado el hermano mayor, al tiempo que ha afirmado que "no hay mal que por bien no venga; por ese mal que ha ocurrido nos ha permitido un estudio exhaustivo" de la sagrada imagen, "el más profundo de la historia y que nos va a permitir acometer la restauración total".