Cádiz.- La Junta ve "muy difícil" que Odyssey haya sacado "lo que quería" del 'Sussex' y destaca que "ya se va"

Actualizado 27/01/2006 18:54:33 CET

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Cultura de la Junta de Andalucía, José María Rodríguez, afirmó hoy que "por la información que la comandancia de la Marina nos ha facilitado" sería "muy difícil" que la empresa norteamericana Odyssey Marine Exploration haya extraído "lo que quería" del 'HMS Sussex', el navío británico que se hundió en 1694 en la bahía de Cádiz con un supuesto cargamento de oro.

En declaraciones a Europa Press, Rodríguez destacó que "lo importante es que el barco "ya se va" y aseguró que esa supuesta "recogida de muestras arqueológicas" que ha llevado a cabo la compañía "es algo muy ambiguo, porque una muestra arqueológica puede ser desde un cañón a cualquier cosa".

El número dos del departamento de Rosa Torres manifestó esto después de que Odyssey Marine Exploration anunciara que acepta trasladar el barco a otro punto del Mediterráneo occidental y dijera que ha completado la primera fase de su proyecto, que incluye "la recogida de muestras arqueológicas para identificar el lugar donde se cree que se encuentra el HMS Sussex".

Asimismo, Rodríguez explicó que la Junta no va a entrar a valorar los pronunciamientos de una empresa que "no es la primera vez que hace anuncios que resultan no ser realidad", ya que "juega con las noticias".

No obstante, el viceconsejero de Cultura destacó que "lo importante es que la Junta ha impedido que esta empresa, que ha incumplido la legalidad andaluza, lleve a cabo su cometido".

En cuanto a si el Gobierno autonómico tiene competencias o no en este conflicto, el presidente andaluz, Manuel Chaves, aseguró hoy, antes de que la empresa anunciara que acepta el traslado de su barco, que la Junta de Andalucía sí tiene competencias en las "supuestas y presuntas" investigaciones arqueológicas que está llevando a cabo el 'Odyssey' cerca de la costa de La Línea de la Concepción (Cádiz), en la busca de los restos arqueológicos del buque británico 'Sussex' y que ha motivado que el Ministerio de Asuntos Exteriores solicite que se pare la operación.

Chaves manifestó que la prueba de que la Junta tiene competencia es que Exteriores determinó que el barco no puede continuar con ese tipo de "supuestas y presuntas" investigaciones arqueológicas tras haberse mantenido una reunión entre Exteriores, el Ministerio de Cultura y la propia Junta de Andalucía.