CaixaBank Dualiza, Fundación Laboral de la Construcción y Gaesco citan a 100 estudiantes de FP en Dos Hermanas (Sevilla)

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de estudiantes de FP de dos centros educativos de Dos Hermanas (Sevilla) han asistido este lunes a la primera jornada del proyecto 'Vocaciones', impulsado por la Fundación CaixaBank Dualiza, Fundación Laboral de la Construcción y Gaesco con el fin de acercar el sector de la construcción a las aulas y ofrecer al alumnado una visión de la realidad del mismo "como opción a la hora de fijar su itinerario formativo de futuro".

Tal y como ha detallado Gaesco en una nota, la jornada se ha celebrado en el Centro de Formación FLC Dos Hermanas, donde los estudiantes han participado en una "completa programación" que ha combinado charlas informativas y talleres prácticos. Al hilo, el objetivo de las mismas es "despertar vocaciones hacia un sector que ofrece múltiples oportunidades laborales y que demanda profesionales cualificados".

En contexto, el encuentro ha comenzado con la bienvenida institucional a cargo de representantes de las entidades organizadoras y de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, seguida de una intervención sobre las salidas profesionales en construcción por parte del responsable del área de empleo en la Fundación Laboral de la Construcción, Luis Miguel Morilla Orozco.

Posteriormente, los asistentes han recorrido diferentes espacios formativos en los que se han desarrollado talleres prácticos sobre instalaciones eléctricas; albañilería y revestimientos; y prevención de riesgos laborales.

Así, estas actividades han permitido al alumnado "conocer de primera mano las competencias más demandadas en el sector y experimentar la realidad del trabajo en construcción". En concreto, la iniciativa se ha llevado a cabo con el fin de "visibilizar el sector de la construcción como un sector de futuro y contribuir a la formación del talento necesario que se necesitaría los próximos años".

Según el informe 'Construye 2030' de la Fundación Laboral de la Construcción, para 2030 será necesaria una fuerza laboral total de 2.123.451 personas, lo que implica incorporar 1,17 millones de profesionales adicionales desde 2024 para cubrir "tanto la creación neta de empleo como el reemplazo de trabajadores que se jubilarán". Asimismo, el estudio ha advertido que la mano de obra actual representa "sólo el 56 por ciento de la necesaria" para alcanzar los objetivos de rehabilitación energética y nueva vivienda marcados en la Eresee / Pniec 2021-2030. También este documento ha señalado que "buena parte del crecimiento del empleo requerirá perfiles altamente cualificados en eficiencia energética y sostenibilidad".

En relación, estas cifras coinciden también con las investigaciones llevadas a cabo por el Observatorio de la FP de CaixaBank Dualiza donde se refleja que el sector de la construcción en España afronta una "década clave" marcada por el relevo generacional y la digitalización. En concreto, la mayoría de las nuevas vacantes se cubrirán por reemplazo debido a jubilaciones y, además, el 23% de las oportunidades estarán destinadas a perfiles de Formación Profesional (FP), "especialmente en ramas como Electricidad y Electrónica, Administración y gestión y Edificación y Obra Civil".

De esta forma, la jornada llevada a cabo se enmarca en el protocolo de colaboración firmado el pasado mes de julio entre la Fundación Laboral de la Construcción y CaixaBank Dualiza y entre Gaesco y CaixaBank Dualiza, mediante el cual ambas entidades se comprometieron a "impulsar y mejorar" la calidad de la Formación Profesional en el sector de la construcción con el objetivo de "contribuir a preparar el camino hacia una construcción más sostenible, innovadora y capaz de responder a las necesidades del futuro".

CaixaBank Dualiza es una fundación dedicada "de modo íntegro" a la promoción de la FP y al "apoyo al docente como motor del cambio", puesto que "solo a través de más formación se puede conseguir una sociedad más cohesionada en la que se reduzcan las desigualdades". Para ello, CaixaBank Dualiza "apoya las demandas de los docentes y de los centros educativos y trabaja con empresas para la capacitación de los futuros profesionales y la mejora de su empleabilidad". En suma, desde su inicio, toda su actividad "ha beneficiado a 54.000 estudiantes, 7.000 empresas y 4.000 actividades con centros educativos".