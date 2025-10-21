Caixaforum Sevilla acoge hasta marzo la exposición 'La Ciencia de Pixar', para descubrir la técnica detrás de Pixar

La exposición La ciencia de Pixar en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa es la más vista del 2023 entre los centros de la Fundación ”la Caixa”. - FUNDACIÓN "LA CAIXA"

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaForum Sevilla acoge desde este martes y hasta el 1 de marzo la exposición 'La Ciencia de Pixar', una muestra creada por el Museum of Science de Boston en colaboración con Pixar Animation Studios, que permite al visitante descubrir los desafíos técnicos y científicos que hay detrás de las películas del estudio de animación.

Según una nota emitida por la entidad, la exposición ha sido presentada por el director de CaixaForum Sevilla, Moisés Roiz, y el director de Exposiciones y Actividades de Ciencia de la Fundación "la Caixa", Javier Hidalgo.

Con un enfoque "completamente interactivo", la muestra está dividida en ocho ámbitos que reproducen los pasos del proceso técnico que utiliza Pixar para convertir una idea en una película: modelado, rigging, superficies y decorados, animación, simulación, iluminación y renderizado, entre otros.

En sus más de 700 metros cuadrados, el recorrido combina elementos interactivos, audiovisuales y recreaciones a escala de personajes emblemáticos como Buzz Lightyear, Dory, Mike y Sulley, Edna Moda o WALL·E. Los visitantes podrán además experimentar con diferentes roles dentro del proceso de producción y aprender conceptos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) de forma didáctica.

Entre las experiencias interactivas destacan el ámbito 'Escenarios y cámaras', donde se muestra cómo se diseñaron las vistas de insecto en Bichos, o el espacio dedicado a la iluminación, que reproduce los desafíos técnicos de escenas submarinas en Buscando a Nemo.

La exposición incluye además un programa de actividades paralelas, como el ciclo de cine 'Pequeños cinéfilos', con proyecciones de Toy Story, Los Increíbles, Up y Bichos; la conferencia familiar 'Animación 3D: entre el arte y la ciencia', a cargo del director creativo Edu Martín; y varias visitas comentadas y talleres familiares donde los asistentes podrán crear su propio clip animado.

'La Ciencia de Pixar' cuenta con el apoyo de Google, el Science Museum Exhibit Collaborative (SMEC), el Institute of Museum and Library Services (IMLS) y la National Science Foundation (NSF).