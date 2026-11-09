Caja Rural del Sur destina a las Hermanas de la Cruz de Sevilla la donación del 'Día Solidario de Seguros RGA 2026'

Un responsable de Caja Rural del Sur destina a una de las Hermanas de la Cruz la donación del 'Día Solidario de Seguros RGA 2026' - CAJA RURAL DEL SUR

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural del Sur ha destinado a las Hermanas de la Cruz de Sevilla la aportación solidaria correspondiente a la edición de 2026 del 'Día Solidario de Seguros RGA', una iniciativa del Grupo celebrada el pasado 25 de septiembre y que tiene como objetivo apoyar proyectos sociales y contribuir al bienestar de las personas más necesitadas.

La congregación de las Hermanas de la Cruz, fundada por Santa Ángela de la Cruz en Sevilla, "desarrolla una reconocida labor de atención, acompañamiento y ayuda a personas en situación de vulnerabilidad, siguiendo el espíritu de entrega y servicio a los más necesitados que inspiró a su fundadora", remarca la entidad en un comunicado.

La donación fue entregada a las Hermanas de la Cruz por parte de la entidad por Manuel Marcos, responsable de Protocolo y Relaciones Institucionales. Esta aportación se enmarca en una iniciativa que cada año moviliza a los empleados de Caja Rural del Sur y del Grupo Caja Rural en torno a un propósito común: "transformar el compromiso solidario en ayuda directa para las comunidades en las que desarrollan su actividad".

Para ello, se destina a fines sociales el 20% de las pólizas de seguros comercializadas durante esta jornada. Un modelo de colaboración que permite que una acción común para toda la organización se traduzca en un impacto directo en cada territorio, haciendo posible que los recursos lleguen a entidades y proyectos de proximidad.

Con esta aportación, Caja Rural del Sur quiere reconocer y respaldar la importante labor social que realizan las Hermanas de la Cruz, así como contribuir a la continuidad de su compromiso con las personas que más necesitan apoyo y atención, concluye el comunicado.