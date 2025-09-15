Cámara de Cuentas evita pronunciarse sobre la gestión contable de El Cuervo (Sevilla) en 2022 por falta de información

Archivo - Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla. - PP DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía, en su informe de revisión financiera del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla en 2022, ha expresado una "denegación de conclusión" sobre los estados contables de la Cuenta General de este municipio, dado que "no ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una conclusión" sobre si las áreas mencionadas reflejan en todos sus aspectos significativos "la imagen fiel de la situación económico-financiera y presupuestaria del Consistorio a 31 de diciembre de 2022".

Ello, debido al "efecto muy significativo" de una serie de salvedades, entre ellas, el hecho de que el Pleno "no haya aprobado la Cuenta General de 2022, tal y como preceptúa el artículo 212.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), incumplimiento que se reitera desde 2017 y que impide la fiscalización de las Cuentas Anuales", salvo la Liquidación del Presupuesto, "por tratarse de un Estado Contable con sustantividad propia sometido a un proceso de formación y aprobación independiente, y el Remanente de Tesorería", según recoge el organismo en una nota de prensa.

Asimismo, la empresa municipal Cuervo Sevilla Comunicación "no ha depositado en el Registro Mercantil las Cuentas Anuales de 2022", como establece la Ley de Sociedades de Capital, "lo que imposibilita conocer si han sido formuladas y aprobadas. Esta incidencia se reitera desde 2009 y continúa en 2024, sin que el Ayuntamiento haya facilitado aclaración al respecto".

Por otro lado, la Cámara señala entre esas salvedades, que "no ha sido posible verificar la exactitud ni del Resultado Presupuestario Ajustado (RPA) ni del Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG), que figuran en 2022 por 1.337.882 euros y 1.514.645 euros, respectivamente". Para ello esgrime "la ausencia de información sobre la forma de cálculo de las desviaciones de financiación de los Gastos con Financiación Afectada (GAFA), cuyo importe acumulado en términos absolutos representa el 250,86% del RPA y el 223% del RTGG".

Asimismo, la Cámara destaca que la Entidad Local ha realizado en 2022 modificaciones presupuestarias por 4.547.436 euros "con incumplimiento de principios, criterios y normas contables y presupuestarias, que pudieran estar incursas en causa de nulidad de pleno derecho conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC)".

Establece este órgano de fiscalizacoón que si no se hubieran contabilizado estas modificaciones, los créditos definitivos y las previsiones definitivas hubieran sido inferiores en un 37,67%, "pues recogerían un importe de 7.524.839 euros en lugar de los 12.072.275 euros que figuran en la Liquidación del Presupuesto de 2022".

Añade que el Ayuntamiento ha tramitado todos los expedientes de modificaciones presupuestarias, cuyo importe total neto de transferencias asciende a 6.618.275 euros, "sin el preceptivo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda".

Por otro lado, la Cámara ha identificado un total de 16 generaciones de créditos por ingresos y seis transferencias de créditos contabilizadas en 2022 por un total de 1.043.087 euros y 11.844 euros, respectivamente, "pese a haber sido aprobadas por la Alcaldía en 2023, por lo que carecerían de virtualidad jurídica e incumplirían el principio de anualidad presupuestaria consagrado en la TRLRHL".

Además, la realización de estas modificaciones de crédito ha posibilitado el reconocimiento de obligaciones por 1,94 millones y la realización de pagos por 1,74 millones "que hubieran carecido de consignación presupuestaria sin tales modificaciones". En este sentido "podría tratarse de un supuesto de hecho constitutivo de responsabilidad patrimonial, tal y como determina la Ley 47/2003 General Presupuestaria (LGP). Además, pudiera ser constitutivo de infracción muy grave".