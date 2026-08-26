Los campamentos de verano de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acogen actividades de concienciación ambiental

Talleres de educación ambiental en campamento de verano de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

Los campamentos de verano municipales de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), han acogido actividades de "sensibilización y concienciación ambiental" de la mano del servicio público de limpieza 'Aira Gestión Ambiental'.

Según ha precisado el Consistorio en una nota, la iniciativa ha propuesto juegos, dinámicas y actividades participativas para repasar los residuos que se deben depositar en cada contenedor, la importancia de la separación de residuos y los "pequeños gestos cotidianos" que contribuyen a mantener el municipio más limpio.

De esta manera, el proyecto ha ofrecido la oportunidad a los participantes los campamentos de San Juan y del Distrito Sur de demostrar sus "conocimientos sobre reciclaje" y su "compromiso con el cuidado del entorno".

En este sentido, la propuesta ha impartido lecciones educación ambiental de una manera "entretenida y práctica", a través del "fomento de hábitos responsables y sostenibles" desde edades tempranas.