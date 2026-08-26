Los campamentos de verano de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acogen actividades de concienciación ambiental

Talleres de educación ambiental en campamento de verano de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Talleres de educación ambiental en campamento de verano de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 26 agosto 2026 15:29
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ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

Los campamentos de verano municipales de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), han acogido actividades de "sensibilización y concienciación ambiental" de la mano del servicio público de limpieza 'Aira Gestión Ambiental'.

Según ha precisado el Consistorio en una nota, la iniciativa ha propuesto juegos, dinámicas y actividades participativas para repasar los residuos que se deben depositar en cada contenedor, la importancia de la separación de residuos y los "pequeños gestos cotidianos" que contribuyen a mantener el municipio más limpio.

De esta manera, el proyecto ha ofrecido la oportunidad a los participantes los campamentos de San Juan y del Distrito Sur de demostrar sus "conocimientos sobre reciclaje" y su "compromiso con el cuidado del entorno".

En este sentido, la propuesta ha impartido lecciones educación ambiental de una manera "entretenida y práctica", a través del "fomento de hábitos responsables y sostenibles" desde edades tempranas.

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