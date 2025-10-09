La campaña 'De mayor quiero ser empresaria' llena Sevilla con 50 mupis para visibilizar el liderazgo femenino

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarias Sevillanas (AES) ha celebrado su X Aniversario con una gala conmemorativa en el Casino de la Exposición de Sevilla, que ha reunido a cerca de 200 personas, entre empresarias, entidades colaboradoras y representantes institucionales y donde se ha presentado la nueva campaña --'De mayor quiero ser empresaria'--, que incluirá la instalación de 50 mupis en distintos puntos de Sevilla con la imagen de empresarias asociadas de toda la provincia para visibilizar el liderazgo femenino.

Según ha informado la organización en una nota de prensa, la iniciativa busca inspirar a niñas y jóvenes a través de la visibilización del talento femenino en el mundo empresarial y estarán visibles a partir de la próxima semana.

La presidenta de la asociación, Vanessa Muñoz, ha destacado en su intervención "la importancia de estos diez años de trabajo" ya que la plataforma se creó para expresar que "seguía habiendo desigualdad", al tiempo que ha señalado que en este décimo aniversario han "consolidado una red sólida de apoyo y sinergias entre mujeres empresarias de todos los sectores".

Muñoz ha subrayado también "el valor del asociacionismo femenino" que "surgen de la necesidad de hacerse valer y de defender intereses específicos" y, pese a que se ha "avanzado mucho" aún queda "camino por recorrer". "Por eso debemos seguir trabajando unidas y formando parte de los espacios donde se toman decisiones", ha añadido.

El acto ha contado con la presencia de representantes de instituciones, como el presidente de la Diputación, Javier Fernández, los tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla Álvaro Pimentel y José Luis García, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, así como representantes de la Cámara de Comercio, FAME, de las universidades y de otras instituciones, que han felicitado a la asociación por su labor durante esta década.

Desde la fundación de la entidad, Empresarias Sevillanas "ha crecido hasta convertirse en un referente del asociacionismo femenino andaluz", integrando a empresarias de todos los sectores y tamaños, con el objetivo de "fomentar la igualdad de oportunidades, la formación y la visibilidad de las mujeres en el tejido empresarial". "Este aniversario es un motivo de orgullo, pero también un punto de partida para seguir avanzando. Queremos que cuando se hable de empresarias en Sevilla se piense en liderazgo, talento y compromiso con la sociedad", ha concluido Muñoz.