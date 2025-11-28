Cañada Rosal acoge la Jornada para la Mejora de la Competitividad Agroindustrial de la Diputación de Sevilla

Cañada Rosal (Sevilla) acoge la Jornada para la Mejora de la Competitividad Agroindustrial de la Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

CAÑADA ROSAL (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

Cañada Rosal (Sevilla) ha acogido este jueves la Jornada para la Mejora de la Competitividad Agroindustrial, una iniciativa de la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, desarrollada en colaboración con UPA Sevilla y con el apoyo del Ayuntamiento de la localidad.

Según informa la institución provincial, la actividad forma parte del ciclo de sesiones que la sociedad provincial está llevando a cabo en 2025 en distintos puntos de la provincia para acercar herramientas técnicas y digitales al sector agrario. El encuentro, celebrado en el Salón de Actos del Centro Cívico, congregó a cerca de medio centenar de profesionales del campo de la localidad y su entorno.

La inauguración corrió a cargo del alcalde de Cañada Rosal y vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, junto a Verónica Romero Márquez, secretaria general de UPA Sevilla.

Por su parte, Rodríguez Hans destacó la importancia de celebrar esta jornada en un municipio donde el campo constituye "un pilar económico esencial". Ha indicado que la "estrecha colaboración" entre Prodetur y UPA responde al objetivo de "ofrecer a agricultores y ganaderos herramientas e información útil para mejorar su actividad".

En esta línea, ha indicado que este tipo de jornadas buscan "acercar novedades del sector y recursos que faciliten el trabajo diario". El alcalde también ha puesto en valor el "esfuerzo constante" del sector agrario y la necesidad de acompañarlo en su adaptación a nuevos retos, insistiendo en que la intención de estas jornadas es "hacer más fácil el trabajo" y proporcionar un espacio donde plantear dudas y compartir necesidades.

Asimismo, ha destacado el compromiso de la Diputación de Sevilla "con la modernización del medio rural y la importancia de la cooperación institucional para obtener resultados visibles".

La jornada incluyó tres intervenciones técnicas. En primer lugar, Jesús Cózar, secretario general de UPA Andalucía, analizó la situación de la campaña olivarera y las perspectivas de futuro de la PAC. Posteriormente, Inmaculada Llovet, responsable del Departamento Técnico de UPA Sevilla, explicó el funcionamiento de la aplicación Sga@pp para el seguimiento de la PAC y el sistema de registro de lecturas de contadores a través de la web.

Llovet completó su exposición con una revisión de aplicaciones móviles para realizar fotografías georreferenciadas, cada vez más utilizadas en la tramitación agraria. La jornada finalizó con un turno de preguntas en el que los asistentes pudieron plantear sus inquietudes directamente a los ponentes.

Desde el Ayuntamiento, junto con Prodetur y UPA, se animó a los participantes a "seguir aprovechando" estas iniciativas formativas, concebidas para apoyar al sector agrario en la mejora de su competitividad y en su adaptación a las nuevas exigencias.