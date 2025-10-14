Canal Sur celebra el Día Mundial del Flamenco en Sevilla con el espectáculo 'Triana de la mano de Joselito Acedo'

Archivo - El guitarrista y compositor Joselito Acedo, en foto de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'Foro Flamenco' de Canal Sur celebra el Día Mundial del Flamenco con el espectáculo 'El Patio: Triana de la mano de Joselito Acedo', y lo hará este miércoles, 15 de octubre, en el Teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla, a partir de las 20,30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

En este sentido, las emisoras de Canal Sur Radio, y de forma destacada FlamencoRadio.com, la radio 'online' dedicada al arte jondo, lo celebran de manera muy especial con distintas acciones en su programación, pero la acción más relevante es, sin duda, la grabación y emisión en radio y televisión de una edición única de su 'Foro Flamenco', en la que el guitarrista Joselito Acedo presentará 'El patio: Triana de la mano de Joselito Acedo', informa el ente en un comunicado.

Esta nueva edición del 'Foro Flamenco' de Canal Sur plantea un espectáculo inspirado en los antiguos patios de vecinos de Triana donde el flamenco alcanzó una identidad única. El guitarrista Joselito Acedo, que fue testigo de esa tradición, busca en su espectáculo el diálogo entre la pureza del flamenco tradicional y su propio lenguaje musical, mostrando un puente artístico entre pasado y presente.

El espectáculo se apoya en un elenco de artistas de varias generaciones, exponentes de un sello diferencial, añejo y moderno a la vez, donde se encuentran, junto a Joselito Acedo, a Lole Montoya, que celebra el 50 aniversario del disco 'Nuevo día', Esperanza Fernández, La Tremendita, Rafael Riqueni, José Acedo, Manolo Marín, Paco Vega, El Junco, José Lérida y Manuel Guiamo.

El programa será presentado por el coordinador de Flamenco Radio, Manolo Casal, que contará con el apoyo de Luis Ybarra, director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, periodista y colaborador habitual de la programación de Flamenco de la radio pública de Andalucía.

El jueves 16 de noviembre se cumplirá el decimoquinto aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio de la Humanidad. Fue en Naibori (Kenia), en 2010, cuando el Flamenco obtuvo el máximo reconocimiento internacional por parte de la Unesco como manifestación cultural de carácter universal con raíces andaluzas. Desde entonces se instauró la fecha como Día Mundial del Flamenco.