La candidata Silvia Muñoz apuesta por un Colegio de Abogados de Sevilla "más eficaz y moderno, de todos y para todos"

Encabeza una lista sólo integrada por mujeres porque "ningún compañero ha querido aparecer en la foto"

Silvia Muñoz Valera, licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1996 y fundadora del despacho Torrijiano Abogados, encabeza de cara a las próximas elecciones del Colegio de Abogados de Sevilla del 22 de noviembre una lista integrada sólo por mujeres letradas, con una apuesta clara por una institución colegial "de todos y para todos" y "más eficaz y moderno".

En una entrevista concedida a Europa Press, la candidata a dirigir una institución con siglos de historia ha expresado que lo que decidió dar un paso adelante fue la necesidad existente de "actualizar" el funcionamiento del Colegio ante los nuevos retos de la Abogacía sevillana como la digitalización, "la irrupción de grandes bufetes que ejercen una presión económica a los medianos y pequeños despachos con menos cuota de mercado", o la urgencia de establecer un protocolo de actuación frente "a determinados problemas" con jueces y magistrados y cuerpos policiales, en los que la institución colegial debe respaldar la actuación de los abogados.

A partir de "estas inquietudes decidimos dar un paso adelante" conformando una candidatura completa de trabajo integrada por mujeres, que representan el 46 por ciento de los colegiados en la provincia, siendo "la conciliación profesional y familiar" uno de los principales campos de batalla de este proyecto, que contempla como medida concreta la instalación de una guardería en los juzgados sevillanos.

Silvia Muñoz, quien lidera desde el año 2013 una nueva línea profesional 'el Fashion Law o Derecho de Moda', y su equipo creará una comisión de Provincia dentro de la nueva estructura del Colegio, pues, a su juicio, es importante trabajar por mejorar la situación de los letrados en los pueblos de Sevilla, pueblos que están siendo protagonistas en la campaña al Decanato, en la que además de Muñoz Valera se encuentran el penalista Francisco Baena Bocanegra y el que fuera vicedecano Óscar Cisneros Marco. De hecho, la candidata a decana, "muy contenta" porque los pueblos estén presentes, se dirige este viernes al municipio sevillano de Marchena.

En el turno de Oficio también existen muchos aspectos a mejorar, por ello apuesta por negociar con la Junta de Andalucía para que los honorarios se equiparen a los que reciben letrados de otras comunidades autónomas. "Está mal pagado, tarde y mal", ha afirmado Muñoz Valera, por lo que hay que conseguir unas condiciones laborales "dignas" en todos los aspectos.

"Las mujeres existimos" es el mensaje que encierra la candidatura integrada al cien por cien por abogadas y que encabeza Silvia Muñoz, que busca "romper el techo de cristal" existente en la profesión, donde "hay brillantes expedientes académicos, pero pocas directivas en los grandes despachos". "Tenemos cosas que decir. No queremos renunciar a la profesión o a ser madres. Queremos combinar los dos ámbitos", ha expresado, añadiendo que este asunto no es sólo de las mujeres, sino también de los hombres, pues es un tema "social". "A la sociedad no le interesa que caiga la tasa de natalidad y la mujer opte por el trabajo".

Preguntada por qué sólo hay mujeres, Silvia Muñoz es directa: "Porque ningún compañero ha querido ir en esta candidatura, no han querido ir o no querían porque ya iban en otras candidaturas". "Están haciendo campaña con nosotras, pero no quieren salir en la foto con nosotras", añade.

"No planteamos medidas excluyentes porque el problema es de la sociedad, no sólo de las mujeres", ha insistido, lamentando que "nadie se ponga las manos en la cabeza por el techo de cristal en la profesión ni se rasga las vestiduras, pero sí se preguntan por qué no contamos con hombres en la candidatura".

Consciente de que de la apuesta de una mujer al frente del Colegio de Abogado de Sevilla es "arriesgada", resalta que el lema de la campaña 'HaciendoHistoria', que también usan en las redes sociales como 'hashtag' es un "vaticinio". Desde el primero momento "sabíamos que esta candidatura sería un antes y un después en el Colegio, porque además de ser la primera completa sólo de mujeres, recogemos qué y cómo lo vamos a hacer".

"Por primera vez se habla de conciliación laboral en las tres candidaturas o los pueblos son protagonistas y se visitan para pedir el voto. No queremos el poder por el poder, sino que se nos escuche, tomar medidas que permitan que las mujeres estén en plan de igualdad respecto a los hombres", ha manifestado, asegurando que "ya somos ganadoras".

Integración, diálogo, renovación y cercanía son las cuatro palabras "claves" que vertebran su proyecto. "Integración de todos y con medidas que benefician a todos", ha precisado, señalando que la necesidad de la renovación es "evidente", tanto del Colegio como de su estructura, con el uso de las nuevas tecnologías al servicio de los colegiados.

La candidata ha remarcado la importancia de la comunicación en esta campaña, donde las tres proyectos manejan las redes sociales y han puesto en marcha páginas web o incluso cuentan con jefes de prensa. Las elecciones, que antes eran "en 'petit' comité", ahora "se abren a la sociedad".

Con respecto a la cercanía, Muñoz Valera subraya que el Colegio tiene que ser "de todos y para todos", anunciando la posibilidad de que los colegiados se comuniquen por videoconferencia con el futuro decano, con trato directo, dejando de ser "una institución lejana".

CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL Y LOS PRECIOS BAJOS

En su programa la candidatura se define como de "contrapeso" frente a los despachos poderosos. "Cuando nos planteamos presentarnos, nos advirtieron de que estos despachos votaban de forma unitaria y ya se habían pronunciado a favor de las otras listas, pero hay muchos pequeños y medianos despachos y queremos defender los intereses de todos".

"Con el apoyo del Colegio queremos que todos los bufetes puedan competir de igual a igual, no exista brecha y se produzca un crecimiento orgánico de la Abogacía en Sevilla, sin que nadie se quede atrás", ha explicado.

De otro lado, Silvia Muñoz, que ha resaltado la formación como una de las principales bases de su programa, ha anunciado una comisión de Dignidad Profesional que creará un protocolo de actuación para los letrados ante situaciones determinadas que se produzcan frente a jueces y magistrados y cuerpos policiales. "A veces existen casos de falta de respeto por parte de jueces y magistrados ante abogados, por lo que el Colegio debe actuar de forma institucional y con un espíritu conciliador".

Igualmente, si gana, pondrá en marcha la comisión de Resolución de Conflictos entre abogados para mediar ante situaciones de conflictividad entre profesionales del sector, sobre todo, casos de competencia desleal.

En este punto, ha adelantado que trabajarán para realizar recomendaciones sobre "honorarios mínimos", evitando así que algunos despachos "revienten el mercado" con precios "impensables" a los que no pueden aspirar los despachos pequeños y medianos. Aquellos ciudadanos que no tengan medios, pueden acudir a la Justicia Gratuita, pero quien tenga medio debe pagar un mínimo, según la candidata.

GALLARDO, "UNA GRAN DECANO"

Muñoz Valera, que aspira a ocupar el puesto de decana del Colegio de Abogados, ha expresado que valora "muchísimo" el carisma de José Joaquín Gallardo, quien abandona el cargo tras más de dos décadas en el mismo. "Ha sido un compañero ante los problemas de otros y siempre poniendo el Colegio a disposición de cualquier. Ha sido un gran como decano por su trato con el compañero y no podemos perder ese valor", ha afirmado.

Por último, la letrada, en la entrevista concedida a Europa Press, llama a la participación de los abogados de la provincia, que deben sentir el Colegio "como algo suyo, de todos y para todos", pidiendo el voto "por el cambio y para renovar el Colegio con un aire nuevo".