La cabeza de lista del PSOE al Senado por Sevilla, Rosario Andújar (2i), en un acto electoral en Utrera - PSOE DE SEVILLA

UTRERA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del PSOE de Sevilla al Senado, Rosario Andújar, ha subrayado este martes desde Utrera que "hoy es un día importante para el colectivo de trabajadores españoles" ante la aprobación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en torno al 5% para 2027. Una medida que "beneficiará directamente a medio millón de andaluces, en su mayoría mujeres, unos 100.000 de ellos sevillanos y sevillanas".

Se trata de una medida que "refuerza el compromiso del Ejecutivo socialista con la justicia social y la capacidad adquisitiva de las familias frente a los gobiernos del Partido Popular, que siempre han recortado derechos, salarios y pensiones", destaca la formación en una nota de prensa.

En este sentido, Rosario Andújar ha remarcado la "magnitud histórica" de este avance salarial. "Con el PSOE gobernando, el SMI habrá subido en España un 74%, lo que supone 550 euros más al mes, pasando de los 736 euros en los que lo dejó el PP en 2018 a los 1.286 euros mensuales en 2027".

Así, añade el PSOE, en la provincia de Sevilla, las subidas acumuladas hasta la fecha --"que ya alcanzan un 66% y representan 485,1 euros más al mes y 6.791 euros al año"-- impactan de forma directa en unos 100.000 sevillanos y sevillanas. "A este avance se suma, además, el acuerdo salarial del 4,5% para los empleados públicos tras la negociación sindical, consolidando un marco de protección y estabilidad para la clase trabajadora".

Más allá de la "dignidad salarial", Andújar ha destacado la "positiva evolución" del mercado laboral sevillano entre junio de 2018 y septiembre de 2026 gracias a políticas como la reforma laboral. En este periodo, la provincia ha logrado reducir el desempleo en 61.628 personas menos, lo que supone una caída del 31,8% (pasando de 193.778 parados a 132.150), al tiempo que ha sumado 142.786 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social, creciendo un 19,9% hasta alcanzar los 860.147 cotizantes.

Asimismo, la candidata ha subrayado la "drástica mejora en la calidad del empleo": entre 2021 y 2025 la temporalidad en Sevilla cayó 30,33 puntos porcentuales (del 93,07% al 62,74%), elevando los contratos indefinidos hasta el 37,26%, de modo que actualmente uno de cada tres contratos registrados es indefinido.

Por último, la candidata socialista al Senado ha hecho especial hincapié en el impacto de estas políticas sobre el empleo femenino, señalando que las mujeres representan ya más del 47% de las contrataciones y acceden en mayor proporción a puestos estables.

"Con la subida del SMI y la reforma laboral estamos cerrando brechas históricas y avanzando hacia la paridad real en el mercado de trabajo", ha afirmado. Para la candidata socialista, este balance demuestra la "eficacia de un Ejecutivo que no solo crea empleo a niveles récord, sino que garantiza sueldos dignos y estabilidad frente al modelo de retroceso social de la derecha".

SITUACIÓN EN UTRERA

Por su parte, el candidato socialista al Congreso José María Villalobos ha denunciado la "desidia absoluta"; del actual gobierno local del Partido Popular, liderado por el alcalde Francisco Jiménez, al que ha acusado de convertir el municipio en "un auténtico desastre"; donde la falta de limpieza y mantenimiento municipal eclipsa los problemas básicos, exigiendo además explicaciones sobre su compatibilidad con un hipotético salto a la política nacional.

Villalobos ha contrastado esta "ineficacia" con la gestión de los gobiernos socialistas, recordando que gracias a las políticas de empleo impulsadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez el paro en Utrera se ha reducido un 40% --pasando de 7.000 desempleados en 2018 a 4.000--, demostrando que "no es lo mismo que gobierne el PSOE a que lo haga la derecha con la ultraderecha".