El candidato por Sevilla Francisco Toscano afirma que el PSOE es "garantía de cohesión territorial y social"

El candidato socialista al Congreso el 29N por Sevilla Francisco Toscano, en una atención a medios - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista al Congreso Francisco Toscano ha destacado desde Cazalla de la Sierra los programas puestos en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez y de la Diputación de Sevilla para fijar la población al territorio y generar nuevas oportunidades y mejores servicios públicos en la Sierra Morena.

En este sentido, Toscano ha asegurado que el Gobierno "ha demostrado que está al lado de los vecinos de la Sierra Morena, implementando programas para garantizar la cohesión territorial y social" y se ha mostrado convencido de que a partir del 29 de noviembre (Elecciones Generales) seguirán "poniendo en práctica" políticas que "mejoren la calidad de vida en nuestros pueblos y ciudades".

En una atención a medios en Cazalla de la Sierra, el candidato socialista ha explicado que Sevilla es una "provincia muy diversa y plural" y ha afirmado que las instituciones gobernadas por el PSOE, en concreto el Ejecutivo central y la Diputación de Sevilla, "se han marcado el objetivo de dedicar una especial atención a comarcas como la Sierra Morena para que sus habitantes tengan un nivel de servicios públicos homologable a cualquier otro territorio de la provincia".

"Las medidas que llevan a cabo las instituciones socialistas son muy importantes para fijar la población al territorio y para generar nuevas oportunidades", ha manifestado Toscano, quien ha matizado que, "gracias a ello, en la provincia no hay riesgo de despoblación". Además, el candidato socialista ha subrayado el Programa de Fomento del Empleo Agrario, que "desde 2018 ha contado con 25 millones de euros invertidos por el Gobierno de España en los pueblos de esta comarca, lo que ha hecho posible contratar a 16.000 personas durante estos años y ha tenido un efecto muy favorable para mejorar la calidad de vida en estos municipios".

Asimismo, "cuando hay situaciones complicadas como el tren de borrascas de hace unos meses, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha volcado con nuestros pueblos y ciudades. En esta comarca está destinando 5,6 millones para regenerar caminos rurales o recuperar espacios públicos deteriorados por eltemporal", ha explicado Toscano.

El candidato al Congreso ha destacado igualmente la "prioridad que para las y los socialistas supone resolver los problemas de conectividad en la Sierra Morena", y ha destacado los "esfuerzos realizados por el Ejecutivo central para auspiciar la coordinación y conseguir mejoras" en este sentido.